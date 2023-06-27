Мятеж спутал планы

Власти задумались о том, как помочь туристам, пострадавшим из-за ситуации вокруг ЧВК «Вагнер». В первую очередь попытка вооруженного мятежа отразилась на путешественниках из регионов, находившихся в эпицентре событий. 24 июня они попросту не смогли добраться до аэропортов и вокзалов. В правительстве хотят перебронировать авиа и железнодорожные билеты таких пассажиров на другие даты. Кабинет министров уже ведет переговоры с перевозчиками. Будут ли они успешными? И смогут ли туристы претендовать на другие компенсации? Разбирался Иван Хорушевский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александра Степанова, Коммерсантъ Фото: Александра Степанова, Коммерсантъ

Проблемы туристов 24 июня признавали даже сами перевозчики. «Аэрофлот» пообещал бесплатно поменять билеты пассажирам из Ростова-на-Дону и Воронежа на другие даты. Добраться до аэропортов они физически не могли, поскольку федеральные трассы были перекрыты.

Впрочем, опоздав на рейсы, путешественники были вынуждены отменять отпуска. И не для всех из них перебронирование вылетов — подходящая мера. Ей бы с радостью предпочли возврат денег за билеты. Однако претендовать на это вряд ли получится, полагает представитель сервиса OnlineTur.ru Игорь Блинов:

«Аэропорты говорили, что работают в обычном режиме, что рейсы осуществляются, просьба приезжать своевременно для прохождения паспортного и таможенного контроля. Невозможно закладывать на дорогу то время, которое показывает навигатор. Вы, даже находясь в одном городе, можете не успеть на свой рейс, но это же не говорит о том, что вам нужно требовать компенсацию».

Помимо пострадавших туристов из Ростовской и Воронежской областей были путешественники из других регионов, которые в субботу собирались отправиться на юг. Правда, почитали новости и от планов отказались. Таких россиян не много, но все же они есть, утверждают туроператоры. Можно ли претендовать на возврат средств за билеты и бронирование отелей в таком случае, вопрос открытый.

В теории шансы получить деньги обратно будут, но за вычетом фактически понесенных расходов туроператоров. Если же события минувших выходных признают форс-мажором, споры с агентствами могут довести до суда, отмечает директор по правовым вопросам Destra Legal Борис Фельдман:

«Например, возьмем регионы, в которых был введен режим КТО. Можно в принципе утверждать, что это сродни вводу режима чрезвычайного положения. В такой ситуации форс-мажора туроператор может пытаться отказывать в возврате на этом основании.

Тут придется решать вопрос в судебном порядке, но, полагаю, суды будут вставать на сторону потребителей».

На разбирательства придется потратить время. А повезет лишь тем туристам, у которых страховка покрывает потери в случае форс-мажоров. Или же такая договоренность есть с туроператором. Третий вариант подсказывает пандемический опыт, говорит адвокат Клуба защиты прав туриста Маргарита Еремеева:

«В пандемию вроде как тоже сначала говорили, что такова ситуация, никто в этом не виноват, но потом туроператорам все-таки сказали возвращать деньги. Пусть в течение неопределенного периода времени, путем оказания услуг, и только если не получилось, потом деньгами. Тем не менее удержания они не делали, возмещали полностью».

Впрочем, игроки рынка, с которыми поговорил “Ъ FM”, ясно дают понять, что брать на себя дополнительные расходы не хотели бы. Из ситуации есть другой выход, уверен вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян:

«Виноваты ли авиакомпании, отели? 100% нет. Сразу встает вопрос, кто не обеспечил безопасность проезда? Это одна из основ государственной власти, и в данном случае будет справедливо, если компенсацию возьмет на себя государство. Может быть, не всю, но хотя бы частично».

От госкомпенсаций не отказались бы и грузоперевозчики. В субботу из-за перекрытий трасс фуры часами стояли в пробках, что привело к дополнительным расходам на топливо и оплату труда водителей. Их, правда, точно придется покрыть за свой счет, уверены юристы. Либо же переложить на заказчиков, а значит, и на потребителей тоже.

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