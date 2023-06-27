«Хаос в ядерной державе не нужен ни Востоку, ни Западу»

Вооруженным мятежом в России могли воспользоваться внешние враги, заявил президент Владимир Путин в телевизионном обращении 26 июня вечером. Он также сообщил, что у бойцов ЧВК «Вагнер» после случившегося есть выбор: подписать контракт с Минобороны, уйти в Белоруссию или вернуться к семьям. Тем временем американский лидер Джо Байден заявил, что коллективный Запад непричастен к мятежу. Он отметил, что специально общался по этому поводу с главными союзниками США, и те подтвердили аналогичную позицию. При этом Вашингтон и Брюссель сошлись на необходимости усилить военную помощь Киеву. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что мир серьезно обеспокоен произошедшим.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден от лица всего коллективного Запада выступил с заявлением о том, что сообщество непричастно к произошедшим в России событиям и все обвинения на этот счет безосновательны. По его словам, мятеж ЧВК «Вагнер» — элемент борьбы внутри российской властной системы. США, со своей стороны, продолжат поддерживать Украину вне зависимости от ситуации в РФ.

Позиция Белого дома была доведена до президента Украины Владимира Зеленского в ходе последнего телефонного разговора — консультации с ним продолжатся. Байден также заявил, что поручил своей команде по национальной безопасности «ежечасно докладывать» о ситуации в России в свете событий вокруг группы «Вагнер». Более того, в этой связи поручено готовиться к «различным сценариям». Хотя окончательные выводы, куда все это приведет, делать рано.

В Люксембурге тем временем заседали министры иностранных дел Европейского союза. Главный вопрос повестки тот же самый — ситуация в РФ. Глава евродипломатии Жозеп Боррель по итогам заявил, что на случай политической нестабильности в Российской Федерации необходимо подготовить соответствующую стратегию действий объединенной Европы, но это дело не одного дня. А пока же нужно удвоить поставки оружия Украине. Уже решено расширить подготовку украинских солдат в Европе.

Отдельно обращает на себя внимание позиция Китая. Случившееся, конечно, внутреннее дело России. При этом МИД КНР не может ни подтвердить, ни опровергнуть факт телефонного разговора лидеров двух стран на этот счет. В то же время Пекин придает большое значение вопросу защиты ядерных объектов на Украине, таких как, например, Запорожская АЭС. В Киеве говорят, что она заминирована. Москва отвечает, что это чушь.

Однако в целом хочется в очередной раз отметить восточную дипломатию. Много разных фраз и комплиментов российской стороне как большому партнеру, но при всем этом заметно, что беспокоятся китайские товарищи, особенно насчет вышеуказанного ядерного фактора, по сути, не скрывая это. И как бы дают понять, что хотели бы получить соответствующие заверения. Запад тоже очень обеспокоен. И в первую очередь тем же самым — глобальной безопасностью.

Все это подтверждает один и тот же тезис: хаос в ядерной державе не нужен ни Востоку, ни Западу — это во-первых.

Во-вторых, никто о последствиях пока не говорит, но бывшие и действующие партнеры РФ не исключают очередного обострения в зоне конфликта или вокруг него.

Ну а закончить можно фразой Владислава Суркова на злобу дня: идея частных военных компаний заимствована на Западе и не соответствует российской военной и политической культуре. Поэтому они, может быть, к конкретно этой ситуации и непричастны, но в целом виноваты перед нами — насадили в свое время все эти штучки. Так что будем продолжать от всего этого избавляться. Правильной дорогой идем.

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