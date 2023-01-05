Эстония намерена передать замороженные российские активы Украине

Власти Эстонии намерены выработать механизм передачи Украине замороженных российских активов на €17 млрд. Об этом заявил изданию Postimees глава эстонского МИДа Урмас Рейнсалу. В какой срок конкретно могут быть переданы денежные средства, неизвестно.

По словам министра, пока процесс передачи Киеву российских активов не продвигается, хотя страны Евросоюза (ЕС) уже поручили Еврокомиссии (ЕК) разработать необходимую для этого юридическую схему. «Мы обсудили это в правительстве и решили, что параллельно начнем создание юридической структуры, которая позволит использовать эти деньги»,— уточнил глава МИД. Он добавил, что такой шаг Эстонии станет прецедентов в международном праве.

ЕК хочет легализовать конфискацию замороженных активов. В октябре Евросовет поручил ЕК подготовить варианты, как можно передать замороженные российские активы на восстановление Украины. Киев также добивается принятия в ООН резолюции о возмещении Россией ущерба. Кремль считает это «бандитизмом». В ноябре юристы ЕС начали прорабатывать механизм передачи Украине замороженных активов ЦБ России.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в материале «Ъ».

Лаура Кеффер