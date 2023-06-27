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Коммерсантъ FM
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Бывший глава Audi получил 21 месяц тюрьмы условно по делу «дизельгейта»

Бывший генеральный директор Audi Руперт Штадлер приговорен судом Мюнхена к 21 месяцу тюрьмы условно за мошенничество по неосторожности, сообщает Reuters. Кроме того, господин Штадлер оштрафован на €1,1 млн, деньги будут перечислены в государственную казну и некоммерческие организации. Такое решение суд вынес в ходе рассмотрения дела о фальсификации данных об уровне вредных выбросов дизельных автомобилей компаний, входящих в Volkswagen Group (Audi в их числе).

Руперт Штадлер

Руперт Штадлер

Фото: Angelika Warmuth, Reuters

Руперт Штадлер

Фото: Angelika Warmuth, Reuters

Скандал, известный, как «дизельгейт», разразился в 2015 году, а господин Штадлер стал одним из топ-менеджеров VW, понесшим наказание. Помимо него виновными во вторник были признаны бывший глава отдела разработки двигателей Вольфганг Хатц и бывший ведущий инженер компании, чье имя не раскрывается. Оба также получили условные сроки.

Отметим, что Volkswagen и Audi признали установку на своих автомобилях незаконного ПО, позволявшего искажать данные о вредных выбросах дизельных двигателей. «Дизельгейт» обошелся концерну Volkswagen более чем в €32 млрд, которые компании пришлось выплатить в виде штрафов, компенсаций и оплаты юридических услуг. Господин Штадлер пошел на сделку со следствием в мае, признавшись, что знал об использовании незаконного ПО, но позволил продолжать его устанавливать на автомобили.

О том, как начинался грандиозный скандал в автопроме, получивший название «дизельгейт», читайте в материале «Volkswagen заплатит за окружающую среду».

Кирилл Сарханянц

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