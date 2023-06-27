Мишустин поручил проработать программу финансирования IT-проектов

Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам VIII конференции «Цифровая индустрия промышленной России». В частности, он поручил проработать запуск специальной программы финансирования проектов в сфере IT, предполагающей льготы для компаний, сообщает пресс-служба правительства.

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В числе других поручений:

выделить на реализацию мероприятий «дорожных карт» развития высокотехнологичных направлений «новое индустриальное программное обеспечение» и «новое общесистемное программное обеспечение» более 11 млрд руб. из резервного фонда правительства (поручение дано Минфину до 17 июля);

представить план мероприятий по развитию венчурного финансирования российских IT-компаний, стимулированию создания частных отраслевых венчурных фондов, в том числе за счет налоговых льгот (Минфину, Минэкономики, Минцифры, Центробанку до конца сентября);

сформировать до 1 сентября перечни типовых отраслевых объектов критической информационной инфраструктуры, где зарубежные программные продукты будут заменены на отечественные, а также определены конкретные сроки замещения;

проработать формирование системы оценки уровня соответствия критической информационной инфраструктуры требованиям по технологической независимости (Минцифры до 2 октября);

проработать вопрос о создании центра компетенций в области электронной элементной базы с учетом необходимости привлечения представителей дружественных государств (Минпромторгу и Минцифры);

заняться вопросом развития российского программного обеспечения для технологий информационного моделирования в строительстве (Минстрою, Минпромторгу, Минэнерго и Минтрансу до 1 сентября);

АО «Кама» — подготовить предложения по поддержке разработок в части электронных компонентов и радиоэлектронной аппаратуры и направить их Минпромторгу до 7 июля.

В 2022 году российские власти на фоне военной операции на Украине приняли ряд мер для поддержки технологических компаний. В частности, правительство освободило IT-компании от налогов на три года и предоставило их сотрудникам отсрочку от армии, а также запустило для них льготную ипотеку под 5%.

Лаура Кеффер