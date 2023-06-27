На Кубани выбросы в атмосферу в 2022 году сократились на 15,9%

В 2022 году в Краснодарском крае предприятия и транспорт сократили вредные выбросы в атмосферу на 15,9% по сравнению с 2021 годом. Такие данные в своем исследовании приводит аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: perfectstock.ru Фото: perfectstock.ru

Как отмечают аналитики сети, сокращение вредных выбросов в атмосферу было зафиксировано в 60% регионов. Помимо Краснодарского края, наиболее заметно выбросы уменьшились в Кабардино-Балкарии (–26,8%), Ростовской (–18,2%), Архангельской (–15%), Тверской областях (–13%), Якутии (–13%), Марий Эл (–12,9%), Дагестане (–12,6%), Ульяновской области (–12,4%), Калмыкии (–11,6%).

При этом большая часть этих регионов имеет сравнительно небольшой удельный вес в общероссийском объеме выбросов загрязняющих веществ. Исключение составляют Краснодарский край (1,9% от всех выбросов) и Якутия (1,6%), а также Ростовская область, на которую приходится 1,2% всех вредных выбросов по России, указано в исследовании.

В некоторых регионах негативная нагрузка на атмосферу, наоборот, существенно возросла. Согласно исследованию, среди таких регионов — Ненецкий автономный округ (+56,3%), Республика Адыгея (+40,9%), Тыва (+15,9%).

Как отметила президент FinExpertiza Елена Трубникова, в прошлом году негативное воздействие на атмосферу со стороны предприятий в целом уменьшились на 0,3%. Выбросы от передвижных источников сократились на 1,2%. Это произошло из-за сокращения автомобильных выхлопов. Обновляется автопарк и растет доля автомобилей с более экологичными двигателями. Часть общественного транспорта переходит на газомоторное топливо.

Андрей Пугачев