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Коммерсантъ FM
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Банки предложили освободить от обязанности погашать военную ипотеку погибших в бою

Правкомиссия по законопроектной деятельности одобрила проект закона о погашении военной ипотеки погибших на Украине «Росвоенипотекой», а не банками. Соответствующий документ подготовил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия»), в ближайшее время его внесут в Госдуму. Правительство поддержало инициативу, сообщают «Ведомости».

Законопроект предполагает, что случае смерти участника накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих (НИС), т. е. военного, его обязательства по кредитному договору, заключенному в целях приобретения жилья с использованием средств целевого жилищного займа, будет погашать уполномоченный орган — «Росвоенипотека». Это спецподразделение Минобороны, которое занимается информационным сопровождением программы военной ипотеки и контролем за ней.

Сейчас по закону обязательства по кредитному договору погибшего прекращаются банком-кредитором. В случае гибели заемщиков военной ипотеки в результате боевых действий применяется специальный порядок прекращения кредитных обязательств банками, а в случае их смерти в иных обстоятельствах — общий порядок погашения кредита.

В марте Владимир Путин подписал закон о признании участников военной операции на Украине ветеранами боевых действий. Подобный статус предполагает социальные льготы и ежемесячные выплаты военнослужащим и их семьям. Этот статус также могут получить пограничники, участвовавшие в боевых действиях. В апреле первый зампредседателя Совета федерации Андрей Турчак на встрече с господином Путиным предложил облегчить условия военной ипотеки в частности, сократить минимальный срок возврата средств с десяти лет до трех или пяти. Господин Турчак озвучил еще несколько инициатив, президент их поддержал.

Лаура Кеффер

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