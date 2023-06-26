Аэропорт Минеральных Вод возобновил работу после ремонта взлетно-посадочной полосы

В официальном Telegram-канал аэропорта Минеральных Вод сообщается об окончании ремонта взлетно-посадочной полосы. В сообщении коротко сообщается, что проблема, которая была «своевременно обнаружена» оперативно устранена «благодаря слаженной работе наземных служб».

В администрации аэропорта заверили, что готовы принимать и выпускать самолеты и поблагодарили пассажиров за терпение.

Вячеслав Сергиенко, глава Минераловодского горокруга, где находится аэропорт в своем аккаунте во «ВКонтакте» сообщил, что работы по ремонту возникшей «незначительной деформации на ВПП» заканчиваются и «в ближайшие 20-30 минут работа воздушной гавани будет возобновлена».

Он уточнил, что в общей сложности было задержано на вылет 22 рейса, а все пребывающие борта были перенаправлены в аэропорты Ставрополя, Грозного, Махачкалы и Владикавказа.

В обсуждении Telegram-канала аэропорта пассажиры рейсов, отправленных на посадку в другие города, сообщают, что в справочных появилась информация, что вылеты в Минеральные Воды начнутся в 22:00, а борт авиакомпании «Победа» рейс 6913 из Москвы уже приземлился в городе.

Александра Ларинцева, Пятигорск