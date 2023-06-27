Forrest Mix найдут владельца

Загородную гостиницу Forrest Mix со спа-комлексом в поселке Репино выставили на продажу почти за 700 млн рублей. Четырехзвездный отель принадлежит обанкротившемуся ООО «Балтмедио», в число совладельцев которого ранее входил зять бывшего министра обороны РФ Анатолия Сердюкова Валерий Пузиков. Объект продается по привлекательной цене, но снизить интерес к торгам может несоответствие между разрешенным и фактическим видом использования земли, предупреждают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Forrest Mix — один из наиболее востребованных и популярных проектов в сегменте загородных гостиниц. Уровень загрузки в отеле стабильно высок, несмотря на то что стоимость размещения находится на уровне выше среднего

Фото: отель Forrest Mix Forrest Mix — один из наиболее востребованных и популярных проектов в сегменте загородных гостиниц. Уровень загрузки в отеле стабильно высок, несмотря на то что стоимость размещения находится на уровне выше среднего

Фото: отель Forrest Mix

О продаже четырехзвездной гостиницы со спа-комплексом Forrest Mix в Репино стало известно из информации федерального реестра сведений о банкротстве. Принадлежащий ООО «Балтмедио» отель с земельным участком 1,3 га на Луговой улице, 10А, выставили на торги за 692 млн рублей. Объект площадью 14,7 тыс. кв. м рассчитан на 109 номеров. Проведение аукциона намечено на 19 июля. Конкурсный управляющий «Балтмедио» Евгений Назаров не ответил на звонки «Ъ-СПб».

Владельцем «Балтмедио» является кипрская Nuramia Investments Limited, указано в «СПАРК-Интерфакс». Ранее в число собственников компании входили Валерий Пузиков (зять бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова), а также предприниматели Артур Позов, Александр и Петр Усовы. В 2015 году «Балтмедио» инициировало свое банкротство, а в следующем году Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал компанию несостоятельной. Основным кредитором «Балтмедио» был банк Москвы (нынешнее название — БМ-банк, входит в группу ВТБ), задолженность перед которым составила 2,1 млрд рублей. Общий размер требований к компании на июнь 2021 года достиг 4,6 млрд рублей.

Начальная цена гостиницы существенно ниже рыночной, поэтому торги наверняка вызовут ажиотаж, ожидает директор департамента инвестиций в недвижимость компании Maris Алексей Федоров. В ходе торгов стоимость отеля может вырасти в два и более раз, допускает он. При отсутствии каких-то юридических рисков актив выглядит привлекательным для покупки, соглашается управляющий партнер Rusland SP Андрей Бойков. Но текущая цена скажется на ожидаемой доходности для инвестора, которая будет меньше 8–10% годовых, оценивает руководитель проектов отдела инвестиций NF Group в Санкт-Петербурге Сергей Дуванов.

Forrest Mix — один из наиболее востребованных и популярных проектов в сегменте загородных гостиниц, говорит управляющий партнер IPG Россия Иван Починщиков. Уровень загрузки в отеле стабильно высок, несмотря на то что стоимость размещения находится на уровне выше среднего, отмечает он. Однако концепция объекта устарела, поэтому новому владельцу придется провести реновацию площадей, полагает господин Бойков. Некоторых покупателей может отпугнуть несоответствие фактического функционала и официального вида разрешенного использования, хотя обычно такая ситуация разрешима, добавляет господин Федоров.

В Северо-Западном регионе загородный сегмент пользуется большой популярностью, что стимулирует развитие этого рынка, констатирует господин Починщиков. Сегмент загородного отдыха привлекает все больше внимания со стороны инвесторов в связи с его общей неразвитостью и спадом конкуренции со стороны выездного туризма, объясняет Алексей Федоров. По данным сервиса Ostrovok.ru, этим летом сезон спрос на проживание в российских гостиницах у местных туристов вырос на 31%.

При этом спа-отели занимают менее 5% от этого рынка и не оказывают существенного влияния на динамику загородного рынка, подчеркивает Сергей Дуванов. Это достаточно сложный с точки зрения управления бизнес, который подвержен сезонности и может заинтересовать лишь ограниченное количество инвесторов, предупреждает он. К тому же на рынке все еще остаются качественные активы уходящих компаний, предлагаемые с дисконтом, резюмирует аналитик.

Константин Куркин