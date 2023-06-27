Обострение виз

Несмотря на сложности с получением виз и авиаперелетами, россияне продолжают ездить на лечение за границу, хотя их число сократилось примерно на 20% год к году из-за подорожания медуслуг. Только теперь Германия, которую традиционно выбирали пациенты, уступила первенство Израилю и Австрии. В сегменте медтуризма появились и новые азиатские направления, куда россияне, впрочем, ехать не спешат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В 2023 году Германия, традиционно возглавлявшая список самых популярных среди россиян направлений для медицинского туризма, стала уступать другим странам, следует из опроса, проведенного в конце мая сетью клиник «Европейский медцентр» (ЕМС) и аналитическим агентством А2 Research среди 1,2 тыс. респондентов во всех российских регионах. Сейчас в Германию продолжают ездить на лечение 7% опрошенных. Аналогичная доля у Турции, вошедшей в рейтинг стран для медтуризма только в этом году. В то же время Германия уступила Израилю, куда готовы отправиться на лечение 30%, Австрии (27%) и США (8%).

Изменение списка популярных для медтуризма стран подтверждает и CEO TopMedClinic Виктория Сандалюк. По ее словам, до 2023 года заметный поток пациентов в европейском направлении помимо Германии был в Швейцарию, Францию и Бельгию. Опрошенные “Ъ” участники рынка объясняют падение спроса на лечение в ряде стран Европы сложностями с получением виз в отличие от Израиля и Турции, с которой у РФ безвизовый режим. По их словам, в то же время Австрия более лояльна при выдаче виз для медицинских целей.

Около 25% опрошенных ЕМС и А2 Research готовы ехать в другую страну на сложную операцию, 19% обратились бы к иностранному реабилитологу, 12% — к эндокринологу. В то же время, по словам президента Ассоциации медицинского туризма и экспорта медуслуг Евгения Чернышева, сейчас из-за визовых и логистических сложностей спрос на лечение за рубежом сократился в среднем на 20% год к году. Из результатов опроса ЕМС и А2 Research следует, что в прошлом году за границей лечилось 15% опрошенных, это заметно меньше, чем в 2021 году, когда таковых было 43%.

На снижение спроса россиян на медуслуги за границей также повлиял и трехкратный рост цен в Европе, а в Израиле стоимость лечения выросла как минимум в полтора раза, говорит Виктория Сандалюк. По ее словам, часть пациентов переориентировались на ОАЭ, где практикуют европейские врачи, но стоимость их услуг всегда была высокой. Сейчас россияне выбирают Турцию, где цены на лечение ниже, чем в ЕС, даже несмотря на некоторое их повышение из-за колебания курса валют, отмечает госпожа Сандалюк. Помимо подорожания медуслуг у россиян возникают проблемы с оплатой лечения за границей, добавляет источник “Ъ” на рынке медицинского туризма.

Несмотря на это, по словам руководителя виртуальной клиники ГК BestDoctor Евгении Буйновой, сейчас популярность для медтуризма набирает Южная Корея. Но поток пациентов туда сдерживает отсутствие прямого авиасообщения, говорит Евгений Чернышев. По его словам, на рынок медтуризма также выходят Таиланд, Иран и Китай, но спрос на поездки туда пока ограничен. Клиники в КНР предлагают доступные цены и инновации по лечению онкозаболеваний, но «сервис печальный», признает госпожа Сандалюк.

Сложившаяся ситуация, по наблюдениям гендиректора EMC Андрея Яновского, привела к росту спроса пациентов в российских клиниках, в том числе на лучевую терапию и сложные хирургические операции. Труднотранспортабельные пациенты теперь предпочитают лечиться в Москве, говорит гендиректор сети клиник Фомина Дмитрий Фомин. Росту внутреннего сегмента способствует снижение выездного потока медицинских туристов — пациенты из регионов приезжают в клиники Москвы и Санкт-Петербурга, подтверждает Евгений Чернышев. Он также отмечает увеличение на 20% въездного потока медицинских туристов в Россию, в основном из постсоветских стран.

Екатерина Ракитина, Александра Мерцалова