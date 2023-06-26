Голосование за голоса

Десять мужчин (четыре баса, четыре тенора, два баритона) и всего четыре женщины (три сопрано и одно меццо-сопрано) прошли в финал в номинации «Сольное пение» на конкурсе Чайковского. После спорного решения жюри по кандидатурам для полуфинала его выбор финалистов получился идеальным, считает Владимир Дудин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Оперный певец Константин Федотов

Фото: Марк Олич / Росконцерт Оперный певец Константин Федотов

Фото: Марк Олич / Росконцерт

Подобного предельно объективного решения жюри в вокальной номинации на конкурсе Чайковского не наблюдалось на протяжении, пожалуй, трех последних конкурсов, где всегда случались какие-нибудь труднообъяснимые предпочтения и перекосы, заставлявшие сомневаться в чистоте намерений высокого судейства. До сих пор невозможно забыть конкурс 2011 года, когда то ли из-за несовершенства новой системы голосования, то ли по причине иного, уже человеческого фактора в финал не попали такие очевидные претендентки на победу, как виртуозные сопрано Ольга Пудова и Надежда Кучер. Если в нынешний полуфинал по совсем непонятным причинам затесались три певца, которых там не должно было быть в силу их несоответствия уровню конкурса, то в финал вышли те игроки из имевшихся, которые этого по преимуществу заслужили на сто процентов.

Программа полуфинала у вокалистов представляет собой небольшое отделение сольного концерта, куда входят романс Чайковского, камерно-вокальная лирика XIX — начала ХХ века либо сочинения Прокофьева, Шостаковича, Свиридова, народная песня (в сопровождении или а capella) «желательно той страны, которую представляет исполнитель», большая ария по выбору и ария из оперы, кантаты или оратории, написанных после 1950 года. Требования к программе этого тура явно морально устарели и требуют корректировки как в списке композиторов лирики XIX — начала ХХ века, поскольку за полвека было открыто немало иных интереснейших композиторских имен, так и особенно в пункте «произведения после 1950 года», исключающем множество прекрасной музыки первой половины ХХ века.

Выступление на втором туре — стратегически важный, переломный пункт, который, с одной стороны, демонстрирует выносливость певца, с другой — при всей неизбежной стрессовости ситуации предоставляет конкурсантам обновленную решимость действий, давая понять, что их заметили, выделили из большого потока, признав их профессиональные качества.

Фактор признания сыграл в данном случае определяющую роль, и те, кто на первом туре показался не столь ярким, вдруг расправили крылья.

При этом 27-летний китайский бас Хоу Ливэй, напротив, после первого тура несколько потерялся и выглядел в полуфинале бледнее на фоне двух российских конкурентов — 26-летнего Константина Федотова и 28-летнего Глеба Перязева — и 31-летнего корейца Чон Ин Хо. Россияне пустили в ход тяжелую артиллерию в виде бронебойных хитов: Федотов разразился победным шаляпинским смехом в «Блохе» Мусоргского и выдал убедительный фа-диез большой октавы в арии Гремина из «Евгения Онегина», а Перязев затянул песню, знакомую русской части жюри по буйным застольям,— «Ой, то не вечер», дипломатично сбалансировав этот угар стилистически выверенным шубертовским «Двойником» из цикла «Лебединая песнь».

По-олимпийски уверенно выступил и ученик Юрия Марусина тенор Роман Широких, в голосе которого слышалось органичное слияние русской и европейской традиций — условно говоря, Лемешева с Хуаном Диего Флоресом. Вновь щеголял своей виртуозностью корейский тенор Сон Чи Хун, на сей раз в арии Линдоро «Languir per una bella» из «Итальянки в Алжире» Россини — это был шах, а фактически мат он поставил арией Мао из «Никсона в Китае» Адамса, исполнив ее на одном дыхании. Образцовым невозможно было не счесть выступление 24-летнего баритона Максима Лисина родом из Хабаровского края, но москвича по образованию, который покорил и чистотой артикуляции, и стилистической элегантностью, и личностным ресурсом, и мужской, хворостовской харизмой в равной мере и в арии Ирода из «Иродиады» Массне, и в русской «Липе вековой».

Единственная меццо-сопрано Зинаида Царенко не очень ровно выбрала программу, зачем-то взяв традиционно сопрановый романс «Кабы знала я» Чайковского и лишив арию Далилы «Mon coeur…» из «Самсона и Далилы» ожидаемой чувственности. Зато в арии Екатерины «Нет больше Марты» из «Петра I» Петрова и песне «Матушка, что во поле пыльно» показала могучий интонационно-выразительный потенциал. Сопрано Ольга Маслова из Воронежа, стоящая по совокупности исполнительских качеств на голову выше всех, тоже не слишком удачно подобрала произведения для полуфинала, но после очень рискованного «Вокализа» Рахманинова и «День ли царит» Чайковского с лихвой компенсировала технические огрехи в развернутой арии Абигайль «Ben io t’invenni» из «Набукко» Верди. Теперь у всех финалистов есть целых три дня, чтобы подготовиться к третьему туру, который пройдет уже в сопровождении симфонического оркестра 29 июня в «Мариинском-2».