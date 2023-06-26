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Коммерсантъ FM
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Боррель: ЕС будет разрабатывать стратегию на случай нестабильности в России

Совет Евросоюза по иностранным делам в Люксембурге сегодня, 26 июня, начался с обсуждения мятежа ЧВК «Вагнер» в России, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. По его словам, Евросоюз будет разрабатывать стратегию на случай «политической нестабильности в России». При этом он подчеркнул важность продолжения поддержки Украины.

Жозеп Боррель

Жозеп Боррель

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Жозеп Боррель

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Конечно, мы начали заседание с оценки развития ситуации в России во время выходных, где произошел провалившийся вооруженный мятеж. Ситуация остается сложной и непредсказуемой»,— заявил господин Боррель на пресс-конференции после совета.

По его словам, все 27 государств--членов Евросоюза координируют свои действия по отношению к России. При этом он подчеркнул, что после попытки мятежа в Брюсселе усилились опасения в отношении России как ядерной державы.

«Вывод наших дискуссий ясен, и я хочу его подчеркнуть здесь: мы продолжим поддерживать Украину больше, чем когда-либо»,— добавил господин Боррель. Он отметил, что стратегию на случай нестабильности в России пока не успели разработать в ЕС. «Но теперь мы будем работать над этим, проводить консультации. Но нужно понимать, что то, что произошло,— это исключительно внутреннее дело России, мы не имеем к этому отношения»,— добавил он.

23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударах по позициям его военных. После этого он объявил о «марше справедливости» на Москву и заявил, что его бойцы идут «разбираться» в Москву.

Наемники ЧВК успели занять штаб Южного военного округа в центре Ростова-на-Дону. ФСБ возбудила уголовное дело об организации вооруженного мятежа. После переговоров Евгения Пригожина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко наемники ЧВК уехали в «полевой лагерь».

Подробности — в материале «Ъ» «Разоруженный мятеж».

Анастасия Ларина

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