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Губернатору создали окружение

На выборы главы Тюменской области партии выдвинули четырех кандидатов

Четыре парламентские партии выдвинули своих кандидатов на выборы губернатора Тюменской области: «Единая Россия» — действующего главу региона Александра Моора, КПРФ — депутата облдумы Ивана Левченко, ЛДПР — депутата заксобрания ЯНАО Дениса Садовникова, «Справедливая Россия — Патриот — За Правду» — председателя регионального отделения Владимира Пискайкина. Теперь им предстоит преодолеть муниципальный фильтр. По признанию оппозиционных партий, для этого им потребуется помощь «Единой России». Политолог считает, что главная интрига избирательной кампании заключается в том, насколько результат господина Моора будет отличаться от прошлых выборов.

Губернатор Тюменской области Александр Моор узнал соперников по избирательной кампании

Губернатор Тюменской области Александр Моор узнал соперников по избирательной кампании

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Губернатор Тюменской области Александр Моор узнал соперников по избирательной кампании

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В выходные тюменское отделение партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» на конференции тайным голосованием выдвинуло кандидатом в губернаторы Тюменской области Владимира Пискайкина, возглавляющего региональное отделение. Он стал четвертым претендентом на пост главы региона. Ранее с кандидатами определились другие партии. «Единая Россия» выдвинула действующего губернатора Александра Моора. Кандидатом от ЛДПР единогласно утвержден депутат законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Денис Садовников. КПРФ выдвинула депутата Тюменской областной думы Ивана Левченко.

Выборы губернатора пройдут 10 сентября. В выборах главы Тюменской области принимает участие вся «тюменская матрешка», включая Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа.

Для участия в выборах кандидатам необходимо пройти муниципальный фильтр, собрав более 200 подписей местных депутатов в свою поддержку. «И это проблематично, потому что только “Единая Россия” обладает таким количеством депутатов. Оппозиционные партии даже вместе взятые не смогут найти сколько подписей. Все будет зависеть от “Единой России” и того, захочет ли она помочь другим кандидатам преодолеть фильтр, отдав часть подписей за них. Мне кажется, поможет»,— предположил политолог Александр Безделов.

Владимир Пискайкин подтвердил, что у «Справедливой России» в регионе недостаточно муниципальных депутатов для преодоления фильтра.

«Даже скрывать не хочу — если “Единая Россия” допустит меня к выборам, тогда мы можем конкурировать. Но ведь депутаты — это не собственность партий, они имеют автономную волю и не связаны с партийными установками, если нет какого-то специального решения партии»,— отметил он.

Депутат Тюменской областной думы от фракции ЛДПР Иван Вершинин отметил, что в предыдущие избирательные кампании у партии не возникало проблем с фильтром, поэтому не ждут и сейчас.

По словам первого секретаря Тюменского обкома КПРФ Тамары Казанцевой, у КПРФ достаточно депутатов, чтобы пройти муниципальный фильтр. «К тому же, есть еще ХМАО и ЯНАО. Если не получится самостоятельно дотянуть до фильтра, то каждый раз “Единая Россия” предлагает подписи ее депутатов. Ей это нужно, чтобы была какая-никакая конкуренция»,— пояснила госпожа Казанцева.

Александр Безделов уверен, что предвыборная кампания в регионе пройдет «спокойно и буднично, если на федеральном уровне не случится никаких неожиданностей». «Главная интрига — наберет ли Александр Моор на этих выборах, несмотря на все экономические сложности в стране, такой же результат, как в 2018 году — в те “скучные годы”.

Другая интрига — кто займет второе место»,— считает политолог. По его прогнозам, Александр Моор по итогам выборов наберет от 65% до 70%, Иван Левченко и Денис Садовников — от 11% до 14%, Владимир Пискайкин — от 5% до 7%.

Предыдущие выборы губернатора Тюменской области проходили в 2018 году. Тогда Александр Моор набрал 65,86% (за него проголосовали 816,2 тыс. избирателей). Второе место занял Артем Зайцев (ЛДПР) — 12,99% (161,6 тыс. голосов). За ним следовал Иван Левченко (КПРФ) — 12,83% (159,8 тыс. голосов). Замкнул четверку Владимир Пискайкин («Справедливая Россия») — 5,77% (71,5 тыс. голосов).

Источник «Ъ-Урал», знакомый с политической ситуацией в «тюменской матрешке», предположил, что ЛДПР и «Справедливая Россия» могут столкнуться со сложностями во время предвыборной кампании в Ханты-Мансийском автономном округе. «Пока непонятно, как в автономных округах будут поддерживать кандидатов на пост губернатора Тюменской области. Причина тому — проблемы связи между реготделениями партий»,— пояснил собеседник. По его мнению, есть вероятность, что партийцы в Югре формально проведут предвыборную кампанию, либо даже не будут помогать тюменцам в распространении агитационных материалов или предложат делать это за свой счет.

Катерина Якушева

  • Коммерсантъ (Екатеринбург) №113 от 27.06.2023, стр. 8

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