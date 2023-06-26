«Слово "переговоры" вновь зазвучало»

Официальный Киев, а за ним и правительство Германии подтвердили факт проведения встречи в Копенгагене по урегулированию украинского конфликта. Подробности не разглашаются. Известно, что кроме стран Запада в мероприятии принимали участие представители глобального Юга. Москва пока никак не отреагировала на все эти сообщения. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что мир начинает уставать от происходящих вокруг Украины событий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Немецкий телеканал ARD сообщил, что в Копенгагене 24 июня «в условиях строжайшей секретности» прошла международная встреча по урегулированию конфликта на Украине, причем достаточно масштабная. Представители западного мира и примкнувшая к нему Япония общались с дипломатами глобального Юга — Бразилии, Индии, Китая и ЮАР.

Запад, по сути дела, склонял коллег на свою сторону, просил поддержать украинскую формулу мира — то есть возвращение к границам страны 1991 года и выплату репараций со стороны России. Это основное.

Далее ARD заключает, что уже в июле могут пройти большие официальные мирные переговоры. Речь, возможно, идет об организации саммита с участием государств Запада и Востока, который примет некую резолюцию, грубо говоря, поддержит Украину и ее позицию. Таким образом, большинство стран мира как бы предложат России осознать этот факт и принять как данность.

Однако формула мира теоретически может измениться. Кабинет министров Германии заявил, мол, да, участвовали в консультациях, факт этот сам по себе положительный. Но есть много разных предложений, и точки зрения рознятся. Подробности не расскажем до поры до времени. ЮАР между тем опровергла свое участие в этой секретной встрече. Возможно, будут и другие похожие заявления.

Но движение, как мы видим, есть. Премьер-министр Индии совершил масштабный визит в США. Не исключается встреча Джо Байдена и Си Цзиньпина. Мир устал от этого конфликта. Поэтому можно предположить, что тот, кто раньше был нейтрален, начнет склоняться на ту или иную сторону. И очень может быть, что в противоположном от Российской Федерации направлении.

Запад ведет сейчас большую работу с партнерами из Индии, Китая, Бразилии, ЮАР, с Ближнего Востока и так далее. Это отрицать невозможно. Плюс события, которые происходят в России, также накладывают определенный отпечаток, вносят изменения в международную повестку.

Тем не менее мы видим определенную паузу. Не ожидали, похоже, бывшие партнеры подобного поворота событий.

Хотя утверждают через свои СМИ, что были в курсе. Но, как бы то ни было, слово «переговоры» вновь зазвучало. Может быть, что-то из этого и выйдет. Всегда нужно надеяться на лучшее. Но здесь важно отметить, что встреча состоялась как бы по инициативе Украины. И Киев первым подтвердил, что в Копенгагене проходили такие секретные переговоры.

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