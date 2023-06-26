В Саудовской Аравии ожидают более 2,5 млн паломников на хадж

В общей сложности более 2,5 млн мусульманских паломников из 160 стран должны прибыть в город Мекка в Саудовской Аравии, чтобы принять участие в хадже, сообщает Le Monde совместно с AFP.

Хадж — паломничество в Мекку, где находится главная святыня ислама Кааба. Это кубическая постройка, расположенная во внутреннем дворе мечети аль-Харам. Согласно постулатам ислама, паломничество должен совершить каждый правоверный мусульманин, если ему это позволяют здоровье и финансовые возможности.

«В этом году мы станем свидетелями самого большого паломничества в истории. Число паломников превысит 2,5 миллиона человек»,— заявил изданию саудовский чиновник из министерства хаджа на условиях анонимности.

По информации газеты, вечером 23 июня в Мекке уже было около 1,6 млн иностранных паломников. Издание отмечает, что в этом году во время хаджа в Саудовской Аравии зафиксирована экстремальная жара — температура в последние дни достигает 45 °C.

Власти Саудовской Аравии сообщили, что в Мекке дежурят более 32 тыс. медработников, которые окажут помощь в случае теплового удара или обезвоживания, передает Le Monde. Минздрав страны рекомендовал паломникам пользоваться зонтиками, а больным и пожилым людям оставаться в помещении в полдень.

Как сообщает газета, хадж начался ранним утром 25 июня с обхода Каабы. Вечером того же дня паломники начали перемещаться в долину Мина, расположенную в пяти километрах от мечети аль-Харам. Затем верующие должны отправиться на гору Арафат в 20 км от Мекки для завершения хаджа.

Эрдни Кагалтынов