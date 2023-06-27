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Коммерсантъ FM
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Мятеж и адаптация

Юрий Барсуков о новых рисках для российского бизнеса

События 23–24 июня, масштаб и значение которых нам еще предстоит осознать, оказали удивительно малый непосредственный эффект на обычную работу российского бизнеса. Наиболее серьезной проблемой оказались пробки на автомагистралях в центральной России. Однако они начали рассасываться уже 25 июня после того, как канавы поперек трассы М-4, вырытые несколькими часами ранее, были заделаны в рекордные сроки.

Юрий Барсуков

Юрий Барсуков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Юрий Барсуков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Авиасообщение не прерывалось, хотя многие пассажиры опоздали на рейсы из-за пробок. Некоторые граждане, не усвоив горький опыт 2022 года, щедро поделились своими доходами с авиакомпаниями, чтобы попасть за рубеж, а другие — с банками, пытаясь купить иностранную валюту.

К понедельнику и курс рубля, и цены на авиабилеты вернулись к «домятежным» значениям, с вариациями повторяя сценарий, который мы могли наблюдать во время локдаунов в пандемию, в феврале—марте 2022 года с началом СВО и в сентябре 2022 года при объявлении мобилизации. На работе крупных предприятий и стратегических отраслей мятеж не сказался никак.

Тем не менее сложно ожидать, что подобное событие никак не повлияет на условия ведения бизнеса. Во-первых, очевидно, будет гораздо сложнее привлекать иностранные инвестиции и искать партнеров, в том числе по поставкам комплектующих, поскольку зарубежные компании будут выжидать прояснения ситуации и оценивать новые риски.

Во-вторых, даже российские компании могут сократить инвестиции и остановить планы развития, как это уже было после начала боевых действий на Украине и первой волны санкций: бизнесу необходимо будет убедиться, что нет признаков обострения ситуации.

В-третьих, население может вновь вернуться к той модели роста сбережений и ограничения потребления, которая установилась в первой половине 2022 года на фоне огромной неопределенности. Именно восстановление потребления вкупе с ростом расходов бюджета было главным фактором относительно успешной динамики российской экономики последний год, несмотря на санкции и снижение цен на энергоносители.

До сих пор российский бизнес показывал себя удивительно устойчивым перед лицом самых разнообразных внешних вызовов, однако с политической нестабильностью он не сталкивался уже три десятилетия. Выросло поколение менеджеров и даже собственников компаний, которое не умеет работать в таких условиях, а структура экономики с высокой долей государства в такой ситуации потенциально более уязвима. Здесь кроются риски, но делать какие-либо прогнозы бессмысленно: как показали события прошедших выходных, сейчас в России можно строить планы максимум на день вперед.

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