Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Фото дня: 26 июня

Запоминающиеся кадры понедельника

Последствия проливных дождей в Индии, заброшенная шахта в ЮАР и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».

Предыдущая фотография
Ахмадабад, Индия. Торговля овощами на затопленной после проливных дождей улице

Ахмадабад, Индия. Торговля овощами на затопленной после проливных дождей улице

Фото: Reuters / Amit Dave

Мекка, Саудовская Аравия. Продавец ожидает паломников, совершающих ежегодный хадж в мечети аль-Харам

Мекка, Саудовская Аравия. Продавец ожидает паломников, совершающих ежегодный хадж в мечети аль-Харам

Фото: Reuters / Mohamed Abd El Ghany

Велком, ЮАР. Заброшенный карьер в провинции Фри-Стейт, где из-за утечки метана погибли более 30 нелегальных шахтеров

Велком, ЮАР. Заброшенный карьер в провинции Фри-Стейт, где из-за утечки метана погибли более 30 нелегальных шахтеров

Фото: Reuters / Shafiek Tasiem

Берлин, Германия. Мужчина выбирается из затопленного канализационного люка

Берлин, Германия. Мужчина выбирается из затопленного канализационного люка

Фото: Reuters / Fabrizio Bensch

Барселона, Испания. Местный житель поит собаку во время жары

Барселона, Испания. Местный житель поит собаку во время жары

Фото: Reuters / Nacho Doce

Следующая фотография
1 / 5

Ахмадабад, Индия. Торговля овощами на затопленной после проливных дождей улице

Фото: Reuters / Amit Dave

Мекка, Саудовская Аравия. Продавец ожидает паломников, совершающих ежегодный хадж в мечети аль-Харам

Фото: Reuters / Mohamed Abd El Ghany

Велком, ЮАР. Заброшенный карьер в провинции Фри-Стейт, где из-за утечки метана погибли более 30 нелегальных шахтеров

Фото: Reuters / Shafiek Tasiem

Берлин, Германия. Мужчина выбирается из затопленного канализационного люка

Фото: Reuters / Fabrizio Bensch

Барселона, Испания. Местный житель поит собаку во время жары

Фото: Reuters / Nacho Doce

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...