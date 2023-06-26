Фото дня: 26 июня

Последствия проливных дождей в Индии, заброшенная шахта в ЮАР и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Ахмадабад, Индия. Торговля овощами на затопленной после проливных дождей улице Фото: Reuters / Amit Dave Мекка, Саудовская Аравия. Продавец ожидает паломников, совершающих ежегодный хадж в мечети аль-Харам Фото: Reuters / Mohamed Abd El Ghany Велком, ЮАР. Заброшенный карьер в провинции Фри-Стейт, где из-за утечки метана погибли более 30 нелегальных шахтеров Фото: Reuters / Shafiek Tasiem Берлин, Германия. Мужчина выбирается из затопленного канализационного люка Фото: Reuters / Fabrizio Bensch Барселона, Испания. Местный житель поит собаку во время жары Фото: Reuters / Nacho Doce Следующая фотография 1 / 5 Ахмадабад, Индия. Торговля овощами на затопленной после проливных дождей улице Фото: Reuters / Amit Dave Мекка, Саудовская Аравия. Продавец ожидает паломников, совершающих ежегодный хадж в мечети аль-Харам Фото: Reuters / Mohamed Abd El Ghany Велком, ЮАР. Заброшенный карьер в провинции Фри-Стейт, где из-за утечки метана погибли более 30 нелегальных шахтеров Фото: Reuters / Shafiek Tasiem Берлин, Германия. Мужчина выбирается из затопленного канализационного люка Фото: Reuters / Fabrizio Bensch Барселона, Испания. Местный житель поит собаку во время жары Фото: Reuters / Nacho Doce