В тени известного бренда

Рынок коммерческой медицины в Северной столице продолжает активно развиваться, а доля сетей частных клиник — расти. Эксперты считают, что это связано с увеличением спроса на качественные медицинские услуги, а также с повышением конкуренции между частными клиниками. В результате сети стремятся расширять свое присутствие, улучшить сервис и предложить более широкий спектр услуг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рост сетей частных клиник обусловлен тем, что более крупные игроки на рынке медицинских услуг имеют больше возможностей для инвестирования в новые технологии, обучение персонала, обновление оборудования

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Рост сетей частных клиник обусловлен тем, что более крупные игроки на рынке медицинских услуг имеют больше возможностей для инвестирования в новые технологии, обучение персонала, обновление оборудования

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По разным оценкам, на рынке медицинских услуг Петербурга сегодня работает более 2 тыс. частных клиник. По спектру направлений деятельности в разрезе сетевого и моноприсутствия их можно разделить на несколько больших групп: многопрофильные медицинские сети, лабораторные сети, стоматологические сети, независимые (несетевые) многопрофильные, независимые стоматологические и другие независимые узкоспециализированные клиники.

Как отмечает Елена Калмыкова, директор по развитию федеральной сети клиник экспертной онкологии «Евроонко», события 2020 и 2022 годов сдерживали развитие отрасли и снижали доступность платной медицины. Основными факторами воздействия стали сокращение доходов, отложенный спрос на медицинские услуги, перебои в поставках лекарственных препаратов и расходных материалов, антироссийские санкции. На этом фоне многие мелкие клиники закрылись, но в целом отрасль продолжала работать.

По словам Виталия Авалиани, главного врача «Центра микрохирургии глаза "Я вижу"», коммерческая медицина сегодня переживает непростые времена. «Из-за роста издержек со стороны клиник за последний год произошло увеличение стоимости на услуги примерно на 20%. При этом те, кто рассчитывал на быструю прибыль при ограниченных вложениях, не выдерживают конкуренции, поэтому вынуждены покидать рынок»,— указывает он. Из-за этого вполне закономерна консолидация активов в руках наиболее эффективных игроков рынка. Таким образом, в секторе частного здравоохранения происходит в определенном смысле «здоровая» монополизация.

«В условиях снижения доходов и ухудшения материального положения спрос на услуги коммерческого здравоохранения падает, россияне активнее переключаются на бесплатную медицину. В ближайшее время данный тренд продолжит лишь усиливаться, может выпасть до трети пациентов, готовых лечиться исключительно за деньги. При этом я не вижу тенденции к сокращению рынка частной медицины. Государственная система не может обеспечить всеобщей доступности и качества оказания услуг»,— добавляет господин Авалиани.

Как отмечает Ольга Соколова, генеральный директор сети клиник «Скандинавия» и «Скандинавия Ава-Петер», рынок частных медицинских услуг в Петербурге, несмотря на непростые экономические обстоятельства, находится в постоянном движении, и доля сетей частных клиник на рынке меняется. «По последним отчетам мы видим, что она плавно растет. В 2022 году и начале 2023-го был ряд открытий новых филиалов. Однако в перспективе на темпы развития сильно будет влиять платежеспособность населения»,— поясняет она.

По словам Александра Солонина, генерального директора Ассоциации частных клиник Санкт-Петербурга, также в настоящее время сохраняется тенденция к расширению ассортимента медицинских услуг в одной компании, что вызвано желаниями пациентов получать услуги в одном месте или даже одного бренда. «Это и влияет на увеличение доли сетей частных клиник. Так, по России работает более 1,5 тыс. филиалов медицинских сетей в 85 регионах. В Санкт-Петербурге присутствуют 20 сетевых игроков из списка топ-200 многопрофильных клиник РФ по версии Vademecum. Но это без лабораторий и стоматологий, и при годовой выручке компании более 230 млн рублей. Экспертная оценка показывает, что более 50% стоимостного объема рынка Северной столицы за счет своих филиалов генерируют медицинские сети»,— заключает он.

Госпожа Соколова связывает рост сетей частных клиник с тем, что более крупные игроки на рынке медицинских услуг имеют больше возможностей для инвестирования в новые технологии, обучение персонала, обновление оборудования. «Это позволяет им предоставлять более качественные услуги пациентам, привлекать больше клиентов и конкурировать с другими крупными сетями. При этом доля независимых частных клиник на рынке сокращается. С одной стороны, такие отдельные независимые (несетевые) клиники могут предлагать рынку более доступные цены на услуги, с другой стороны, в более турбулентный период им сложнее выжить и находить средства для инвестирования в развитие и масштабирование»,— поясняет она.

При этом Павел Подгорный, соучредитель компании «Оригомед», считает, что несмотря на рост сетевых клиник, независимые частные клиники все еще занимают значительную долю (30–40%) на петербургском рынке медицинских услуг. Независимые клиники часто фокусируются на узкоспециализированных услугах, что позволяет им успешно конкурировать с крупными сетями.

Тенденция к слияниям на рынке медицинских услуг продолжается, уверена госпожа Калмыкова: крупные игроки выкупают мелкие клиники, таким образом увеличивая охват своего присутствия, либо заявляют о строительстве новых объектов.

В целом, по мнению господина Солонина, экономика развития бизнеса с учетом эффекта масштаба и стандартизации сложных процессов определяет более высокую эффективность сетей по сравнению с моноклиниками. Кроме того, работа со страховыми компаниями по программам ДМС логично дает преимущество сетевым игрокам с точки зрения территориального покрытия для застрахованных пациентов. «Важный вопрос в завоевании доверия пациентов на рынке — это репутация медицинской организации, и развивающиеся медицинские сети инвестируют значительные средства в качество, безопасность и сервис на основе корпоративных стандартов. Результаты таких вложений подтверждаются многочисленными опросами пациентов по уровню высокой удовлетворенности. Поэтому перспективы развития отрасли здравоохранения определяются дальнейшим расширением медицинских сетей в разных форматах: от небольших клиник и центров врачей общей практики до стационаров»,— добавляет он.

Среди ключевых тенденций в развитии сетей частных медицинских клиник в Петербурге господин Подгорный отмечает диверсификацию услуг: сети стремятся предлагать широкий спектр медицинских услуг для привлечения разнообразной аудитории и удовлетворения всех их потребностей. А также — внедрение новых технологий: сети активно инвестируют в их разработку и внедрение для повышения качества обслуживания и уменьшения времени ожидания пациентов.

«В ближайшее время ожидается продолжение роста доли сетей частных клиник на рынке медицинских услуг Санкт-Петербурга. Основными факторами, влияющими на этот процесс, являются увеличение спроса на высококачественные медицинские услуги, активное внедрение новых технологий и продолжение консолидации рынка за счет поглощения независимых клиник крупными сетями. Вместе с тем ожидается сохранение конкурентоспособности независимых клиник за счет их специализации, а также развития нишевых медицинских услуг»,— добавляет он.

Виталий Авалиани, в свою очередь, делает ставку на развитие и расширение услуг работающих клиник, а также приобретение крупными сетевыми компаниями мелких игроков. «Рост инвестиций, в том числе со стороны крупных сетей, объясняется перспективами в дальнейшем окупить их за счет расширения присутствия в системе ОМС, в случае если государство пойдет навстречу частным клиникам в части увеличения квот и тарифов. В долгосрочной перспективе рынок будет представлен ограниченным количеством многопрофильных игроков в высоком ценовом сегменте и частными клиниками в ряде наиболее востребованных терапевтических областей (например, стоматология, офтальмологическая хирургия, женские консультации)»,— отмечает он.

При этом сервисная составляющая, по словам эксперта, становится все более принципиальным критерием при выборе платных медицинских услуг в Петербурге. Потребитель придает все большее значение быстрому доступу к информации о клинике и специалистах, к своей медицинской истории и результатам обследований; возможности онлайн-записи на прием в любое удобное для пациента время; наличию онлайн-каналов для обратной связи. В связи с этим среди пациентов приобретают популярность такие инструменты, как личный кабинет и мобильное приложение, объединяющие в себе ключевые для потребителя функции. Пациенты хотят получать не только качественную медицинскую помощь, но и высокий уровень обслуживания на всех этапах обращения в клинику. «В ближайшие годы изменится и культура потребления медицинских услуг, в результате чего более молодое поколение будет отдавать предпочтение качественной медицинской помощи в частных клиниках, а также создаст более высокий спрос на услуги профилактики здоровья»,— заключает господин Авалиани.

Антонина Егорова