Toyota представила новый кроссовер C-HR

Компания Toyota официально представила новое поколение кроссовера C-HR, который выйдет на рынок в 2024 году.

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Автомобиль стал серийным вариантом представленного в 2022 году концепт-кара Toyota C-HR Prologue. Кроссовер сохранил прежнюю платформу, но стал короче, шире и выше предшественника. Особенностью модели стали потайные дверные ручки, панорамная крыша без шторки, фонари с тремя светящимися линиями, а также подсвеченные название марки и модели на крышке багажника. Опциональная двухцветная окраска кузова подразумевает крышу и заднюю часть кузова в черном цвете.

Кроссовер получил полностью переработанный салон. Во всех версиях модель имеет 12,3-дюймовую цифровую панель приборов, мультимедиа Toyota Smart Connect с 8- или 12,3-дюймовым тачскрином, онлайн-сервисами и интеграцией смартфонов и другое оборудование. Также предусмотрены фоновая подсветка с 64-ю цветами и 24 режимами работы, акустика JBL и фирменный комплекс систем активной безопасности Toyota Safety Sense.

Все версии C-HR имеют гибридную силовую установку. Базовым вариантом является 140-сильный кроссовер с атмосферным бензиновым 1,8-литровым мотором и 98-сильным электромотором. Предусмотрены две 198-сильные версии со 152-сильным 2-литровым атмосферным двигателем и 111-сильным электромотором, дополненным у полноприводной версии 41-сильным электродвигателем сзади.

Флагманским вариантом стал подключаемый PHEV с 223-сильной силовой установкой со 152-сильным 2-литровым атмосферным двигателем и 163-сильным электромотором. Батарея на 13,8 кВт·ч обеспечивает до 66 км пробега на электротяге.

Выпуск нового кроссовера Toyota C-HR наладят в Турции, а продажи модели на европейском рынке начнутся в 2024 году.

Максим Вершинин

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