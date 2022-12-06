Компания Toyota показала концепт-кар C-HR Prologue, по мотивам которого будет сделано второе поколение кроссовера Toyota C-HR.

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Дизайн автомобиля разработан художниками студии Toyota ED во Франции. Прототип выполнен в фирменном стиле современных моделей марки и отличается сочетанием объемов и плоскостей, трехцветной окраской кузова и сложной светодиодной оптикой.

C-HR Prologue сохранил характерный для модели профиль купе-кроссовера, а также «потайные» ручки задних дверей — у концепт-кара они интегрированы в фонари. Интерьер прототипа не раскрыт, но обещано, что салон станет более просторным и практичным.

В линейке моторов будущей Toyota C-HR второго поколения сохранятся двигатели внутреннего сгорания и гибридная силовая установка. Заявлено, что после обновления для кроссовера предложат также и версию с подключаемым гибридным агрегатом.

Сроки появления серийного автомобиля по мотивам Toyota C-HR Prologue не названы. Напомним, текущее поколение кроссовера выпускается с 2016 года.

Максим Вершинин