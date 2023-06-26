Завод «Амбер Пермалко» меняет владельца

Правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями в РФ приняла решение о разрешении латвийской Amber Beverage Group продать 92,6% акций АО «Амбер Пермалко» новому владельцу — ООО «АлкоВорлд» из Петрозаводска. Об этом «Ъ-Прикамье» сообщили в «Амбер Пермалко». «Сделка еще находится в процессе реализации, и более подробная информация будет предоставлена позже»,— пояснили в компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«Пермалко» — один из старейших изготовителей алкоголя на Урале. В Amber Beverage Group входит с 2018 года. Объемы производства предприятия составляют свыше 1,8 млн декалитров алкоголя в год. Компания является одним из крупных налогоплательщиков региона. Выручка в 2022 году — 2,5 млрд руб., чистая прибыль — 102,9 млн руб.

ООО «АлкоВорлд» зарегистрировано в 2017 году. Компания управляет мощностями основанного в 1897 году ликеро-водочного завода «Петровский». Производит крепкие спиртные напитки: водку, биттеры, джин, настойки.