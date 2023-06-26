Правительство Свердловской области внедрит систему слежки за жителями региона

Министерство цифрового развития и связи Свердловской области запустит новый модуль геоинформационной системы, отслеживающей перемещение жителей региона через телефоны и сим-карты, сообщил 66.ru. Систему разрабатывает «Ростелеком» — в компании уверяют, что переданная властям информация будет обезличена.

По словам директора по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» на Урале Александры Исхизовой, система охватит более 80% населения Свердловской области. В компании уверяют, что не станут передавать персональные данные абонентов. Компания будет фиксировать только нахождение на определенной территории или прохождение по маршруту.

Благодаря сервису правительство сможет составлять более точные туристические маршруты, изменять сетку движения общественного транспорта и строить развязки. «Области применения, по сути, не имеют ограничений, все зависит от поставленных и решаемых задач. Сегодня эти данные помогают различным министерствам, но ничего не ограничивает завтра благодаря этим данным решать более узкопрофильные запросы, в том числе и в интересах коммерческих организаций»,— отметила госпожа Исхизова.

Ранее сообщалось, что «Ростелеком» оборудует ЦОД для правительства Свердловской области. Общая площадь объекта с основными технологическими и вспомогательными помещениями — более 200 кв. м. Напомним, министр цифрового развития и связи Свердловской области Михаил Пономарьков рассказывал, что сейчас идет централизация всех цифровых систем региональных министерств и ведомств.

Диана Сунагатуллина

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