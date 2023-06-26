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Коммерсантъ FM
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26 июля в Мосгорсуду состоится предварительное слушание по делу Group-IB

Мосгорсуд получил для рассмотрения по существу уголовное дело о госизмене, возбужденное в отношении основателя Group-IB Ильи Сачкова. Сегодня, 26 июня, состоится предварительное слушание, сообщили «РИА Новости» в суде.

Чем известен Илья Сачков

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Господина Сачкова арестовали 29 сентября 2021 года. В чем именно обвиняется бизнесмен, неизвестно. Он вину не признает и говорил, что дело возбуждено в пользу отдельных групп, которым его профессиональная деятельность «сильно помешала». Илья Сачков еще за несколько месяцев до ареста подозревал, что против него «готовится серьезная провокация».

Подробности дела — в материале «Ъ» «Илью Сачкова вызывает тройка».

Лаура Кеффер

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