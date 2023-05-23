Россия и Иран встретятся для «Мира»

Глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина готовится к первому официальному визиту в Тегеран. Пока официально в регуляторе такую командировку не подтверждали, о поездке сообщили финансовые власти Ирана. В столице республики на протяжении двух дней будет проходить саммит Азиатского клирингового союза, куда и приглашена госпожа Набиуллина. Планируется, что в Иран также прибудут председатели центробанков Бангладеш, Мьянмы, Бутана, Пакистана, Афганистана и нескольких других государств. Чего ждать от этого события? И какие финансовые практики Россия может перенять у Ирана? Разбирался Иван Якунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

На сайте Центробанка РФ нет новостей о каких-то зарубежных визитах главы регулятора Эльвиры Набиуллиной. Кроме того, в прежние годы она несколько раз отменяла даже поездку в Давос, хотя там для нее были запланированы отдельные сессии. Но зампред Центробанка Ирана Мохсен Карими сообщил с уверенностью: будем коллегу встречать и подписывать некие соглашения.

Из Москвы до аэропорта им. Имама Хомени 3,5 часа полета. Как только опустится трап, начнет действовать жесткий дипломатический протокол. В Исламской республике даже для гостей не делают исключений, рассказал “Ъ FM” директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов, который работал в посольстве России в Иране:

«Госпоже Набиуллиной достаточно будет накинуть на голову платочек и надеть платье с длинными рукавами. Все остальное — это просто суета. В Иране в этом смысле, несмотря на все слухи, очень либеральное отношение.

Это западная пропаганда, что в республике надо в чадру кутаться, ничего подобного нет. Но объятия исключаются, рукопожатия, в общем-то, тоже не приветствуются».

Саммит должен пройти в здании Центробанка Ирана, которое совмещено с национальной сокровищницей, где хранятся самые дорогие музейные экспонаты страны — тиары, диадемы, бриллианты. Любопытно, что буквально в соседнем доме, судя по картам, находятся 11 валютных обменников, в которых можно приобрести даже американский доллар. Несложно сделать вывод, что в стране так или иначе появляется наличная валюта, хотя санкции там действуют те же, что и против России.

Вероятно, Эльвира Набиуллина направляется в Тегеран в том числе с целью изучить этот опыт, рассуждает экономист Bloomberg Economics по России Александр Исаков:

«Возможно, впоследствии мы увидим открытие новых иранских банков в России. Это соглашение может предполагать, например, признание каких-то стандартов регулирования этой сферы. Исламская республика действительно накопила большой опыт торговли без или с небольшим использованием SWIFT.

Вторая важная вещь в этих обсуждениях может касаться иранского опыта приобретения и торговли наличной валюты.

Существуют ограничения на ее импорт в страну, но Тегеран находит способы ее добывать. Я думаю, что российский ЦБ тоже будет интересоваться тем, как устроен рынок наличной валюты в республике».

Также иранские политики говорили, что есть несколько сугубо прикладных задач. Во-первых, ожидается, что местные банки подключат к Системе передачи финансовых сообщений, российскому аналогу SWIFT. Во-вторых, вероятно, в республике начнут принимать карты «Мир», что очень кстати, учитывая, что турпоток в Иран за год вырос в три раза.

Как сообщили в АТОР, опробовать новое направление в первом квартале этого года решили 10 тыс. россиян. Правда, какое-то время наличные риалы им все-таки понадобятся, подчеркнул экономист Сергей Алексашенко:

«Карта "Мир" заточена на расчеты в рублях. Представьте, что у вас есть магазин в России, который что-то продает, и вот на ваш счет приходят иранские риалы. Куда вы с ними пойдете? Можно, конечно, открыть взаимные своп-линии по $1 млрд. В рамках этой суммы граждане республики смогут расплачиваться риалами в РФ, а россияне — рублями в Иране. Но вот прошел год, и выясняется, что сложилось сальдо в $500 млн в чью-то пользу. Что с этим делать?

Наверное, можно поверить, что у России с Ираном будет отдельный двусторонний клиринг, в рамках которого возможно использовать в том числе и карточку "Мир". Но я не знаю, насколько вам как гражданину России сильно облегчит жизнь тот факт, что эту платежную систему можно использовать на территории Ирана».

Тем не менее работа в этом направлении ведется. Банк ВТБ стал первым, кто открыл в Иране филиал и обзавелся корреспондентскими счетами. Теперь россияне могут перевести в исламскую республику рубли и обменять их на риалы. Вопрос, конечно, кого это заинтересует, потому что официальная инфляция в Иране составила 48% за год по итогам апреля, а курс преодолел психологический барьер примерно в 50 тыс. риалов за доллар. Возможно, Эльвиру Набиуллину пригласили, чтобы она это исправила.

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