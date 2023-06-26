Мытный рынок открывается после двухлетнего простоя и реконструкции

Владелец Мытного рынка Ваган Багдасарян рассказал «Ъ-Приволжье», что 27 июня официально открывает сельскохозяйственный рынок — на этот вид деятельности администрация Нижнего Новгород выдала разрешение до конца 2027 года. По словам Вагана Багдасаряна, за два с половиной года простоя они сделали реконструкцию главного павильона, убрав ради света и пространства второй этаж, отремонтировали сети, закупили новое холодильное оборудование и благоустроили парковку на 50 машиномест.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Кряжев, Коммерсантъ Фото: Роман Кряжев, Коммерсантъ

«Для клиентов рынка мы планируем сделать 40 минут бесплатной стоянки»,— рассказал владелец рынка, уточнив, что теперь в здании будут два зала: овощной и молочной продукции. Рынок рассчитывает привлечь в качестве арендаторов до сотни малых предпринимателей.

Мытный рынок в центре города закрыли в октябре 2020 года сотрудники Роспотребнадзора, предъявив несоответствие требованиям указа губернатора о противодействии распространению коронавируса Covid-19. Этому предшествовала инспекция со стороны членов регионального правительства. В ходе подготовки к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода Глеб Никитин раскритиковал состояние рынка и потребовал его реконструкции. Ваган Багдасарян сначала пытался продать торговую площадку, которую оценили в 550 млн руб. Цена недвижимости поэтапно снижалась, однако поскольку покупателей не нашлось, хозяин решил отремонтировать Мытный рынок и открыть его заново.

Иван Сергеев