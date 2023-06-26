Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 26 июня

10:21. Воронежский губернатор Александр Гусев поручил подчиненным «завершать оценку ущерба и проводить за счет региона компенсацию и ремонт гражданского имущества».

10:15. По данным «Ъ», на утро 26 июня уголовное дело об организации вооруженного мятежа (ст. 279 УК), главным фигурантом которого стал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, не прекращено. Его продолжает следственное управление ФСБ России.

10:01. Отказ от изменения схемы движения на въезде в Воронеж с улицы Остужева 24 июня местные власти объяснили обстоятельствами того дня. Переход с «турбокольца» теперь запланировали на утро 27 июня.

9:48. В Грайворонскои городском округе Белгородской области из 117 поврежденных атаками ВСУ домов работы полностью завершены в 96. Семь домовладений в Козинке не подлежат восстановлению, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

9:45. В Воронежской области отменен режим КТО.

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину. 23 июня