Суд в Приморье отправил Шамана Габышева на более мягкое лечение

Уссурийский районный суд сегодня, 26 июня, принял решение перевести шамана Александра Габышева, намеревавшегося «изгнать Путина», из психиатрической больницы специализированного типа в Уссурийске на более мягкий тип лечения в психиатрический стационар общего типа. По словам защитника шамана Алексея Прянишникова, это будет Якутский психоневрологический диспансер.

«Менее чем за два года пройдено два стационара (с интенсивным наблюдением и спецтипа). Обычно пациенты находятся в каждом из таких стационаров по 2–3 года. Теперь это больница в родном для Александра Якутске»,— сообщил господин Прянишников в Telegram. Он добавил, что «именно с Якутского психдиспансера начались мытарства» шамана, «там его признали невменяемым».

Александр Габышев получил известность в марте 2019 года, когда отправился пешком из Якутска в Москву, чтобы, по его словам, «изгонять» президента Владимира Путина. В сентябре 2019-го его задержали на 202-м километре федеральной трассы М-53 «Байкал» и вернули в Якутию. С мая по июль 2020 года он содержался в Якутском республиканском психоневрологическом диспансере.

Затем господин Габышев объявил о новом «походе на Москву», но в июле 2021-го Якутский городской суд вынес решение о направлении шамана на принудительное лечение. Сначала господин Габышев находился в Новосибирской психиатрической больнице (стационаре) специализированного типа с интенсивным наблюдением. В апреле 2022-го его перевели в психиатрическую больницу в Уссурийске.

Алексей Чернышев, Владивосток