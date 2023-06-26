50,3 пункта составило, по предварительным данным, значение индекса деловой активности PMI в зоне евро в июне (рассчитывает S&P Global). К концу второго квартала индекс упал до самого низкого значения с января, что объясняется отложенным влиянием на экономику рекордных темпов повышения процентных ставок. Снижение активности отмечается в первую очередь в крупных экономиках — Франции (показатель составил 47,3 пункта, минимум с февраля 2021 года) и Германии (50,8 пункта, особенно заметно ослабление активности в производстве). Однако инфляционное давление во втором квартале снижалось медленнее, чем ожидали аналитики, и ЕЦБ, вероятно, продолжит ужесточать денежно-кредитную политику.