Финт турбиной

Поставщиком турбин для электроснабжения завода НОВАТЭКа «Арктик СПГ-2» может стать китайская Harbin Guanghan Gas Turbine Co. Ltd, входящая в China Shipbuilding Industry Company. Компания поставит машины для первых двух линий СПГ-проекта, для каждой требуются около 150 МВт энергетической мощности. НОВАТЭК искал решения на альтернативных рынках из-за того, что американская Baker Hughes отказалась поставлять газовые турбины, необходимые для сжижения газа и электроснабжения предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

НОВАТЭК нашел в Китае турбины для электроснабжения линий строящегося СПГ-проекта «Арктик СПГ-2», утверждает ряд собеседников “Ъ” на рынке. Речь, вероятнее всего, идет о модификации машины GT-25000 единичной мощностью около 25 МВт, произведенной в китайском Харбине на площадке Harbin Guanghan Gas Turbine Co. Ltd — структурного подразделения Longjiang GH Gas Turbine Corporation, Ltd (входит в China Shipbuilding Industry Company, CSIC). Для каждой из трех линий «Арктик СПГ-2» требуется около 150 МВт мощности, но Harbin Guanghan Gas Turbine Co. Ltd поставит оборудование пока только для первых двух линий, говорят три собеседника “Ъ” на рынке.

В НОВАТЭКе на запрос “Ъ” не ответили. Одна турбина CGT25-D CSIC уже работает на дожимной компрессорной станции «Ямал СПГ».

В конце апреля в материалах Росприроднадзора для проведения общественных обсуждений сообщалось, что НОВАТЭК планирует построить газотурбинную береговую электростанцию для электроснабжения «Арктик СПГ-2». «Газотурбинная береговая электростанция предназначена для бесперебойной выработки электроэнергии и обеспечения функционирования завода по производству, хранению, отгрузке СПГ и стабильного газового конденсата»,— следует из материалов.

Проект «Арктик СПГ-2» будет состоять из трех линий мощностью 6,6 млн тонн в год каждая, запуск первой запланирован на конец 2023 года, второй — на 2024 год, третьей — на 2025 год. СПГ-линии для завода «Арктик СПГ-2» строятся на верфи в Мурманске на основаниях гравитационного типа, которые затем будут морем транспортированы в Обскую губу к месту установки на терминале «Утренний», рядом с Утренним месторождением на Гыдане.

Прежде НОВАТЭК планировал заказать плавучую газопоршневую электростанцию для энергоснабжения «Арктик СПГ-2» у турецкой Karpowership (см. “Ъ” от 10 августа 2022 года). Мощность одной плавучей ТЭС должна была составить около 300–400 МВт. Позже компания отказалась от этого варианта.

«Мы нашли необходимую электрогенерацию, полностью обеспечены и первая, и вторая линии необходимыми мощностями для электрогенерации»,— сообщал в феврале глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон (цитата по «Интерфаксу»). Он не называл поставщика. По словам господина Михельсона, переговоры с турецкой компанией прекратились потому, что Karpowership «каждый месяц меняла условия предоставления электростанции».

Помимо турбин для электроснабжения «Арктик СПГ-2» НОВАТЭКу требуются турбины для СПГ-процесса. Проблема возникла в связи с тем, что американская Baker Hughes отказалась поставлять законтрактованные газовые турбины LM9000, хотя на тот момент прямых санкций на такие поставки не было.

Всего Baker Hughes должна была поставить для трех линий «Арктик СПГ-2» около 20 турбин LM9000 мощностью до 75 МВт, но отгрузила только четыре из них — они будут задействованы в СПГ-процессе на первой линии «Арктик СПГ-2». Собеседники “Ъ” на рынке не знают, нашел ли НОВАТЭК машины для производства СПГ на второй и третьей линиях.

Турбина GT-25000 представляет собой еще один (наряду с AGT-110) пример локализации китайскими компаниями разработок украинского завода «Зоря-Машпроект» 1980-х годов, поясняет независимый эксперт Юрий Мельников. Исходно турбина, по его словам, предназначалась для советских военных кораблей, но в Китае ее смогли не только использовать по прямому назначению, но и перепрофилировать для стационарного применения. «Конечно, ее нельзя сравнивать с машинами Siemens и Baker Hughes — похоже, речь идет о первых коммерческих образцах»,— считает эксперт. Вне зависимости от результатов тестов в Китае, добавляет он, «длительная надежная эксплуатация опытных образцов в условиях Обской губы составит серьезный риск».

Татьяна Дятел