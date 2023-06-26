У МСП пока не все замещается

Несмотря на ожидания, что субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) оперативно заменят крупным компаниям ушедших поставщиков, в большинстве случаев объемы закупок у МСП не изменились, показал опрос РСПП. Крупный бизнес довольно редко отмечал и большую свободу малых поставщиков во внешней торговле, хотя казалось, что им удастся оперативно наладить поставки в условиях санкций.

Заметнее всего крупный бизнес нарастил закупки у МСП работ и услуг: об их росте сообщили по 35% респондентов, сырья — 32%, комплектующих и узлов — 28,5%. Реже крупные компании увеличивали закупки у МСП ИТ-продуктов и ПО — 25%, оборудования и готовой продукции — по 22%, технологий и разработок — 20%. Это объясняется тем, что МСП в большинстве случаев эффективно замещали ушедшие с рынка иностранные компании в части работ и услуг — не удалось это лишь 15% и 17,5% компаний соответственно. Хуже же всего ситуация складывается с поставками оборудования (42%), ПО и ИТ (44%), технологий и разработок (50%).

Плюсами работы с малым и средним бизнесом крупный чаще называет высокую оперативность (47%), готовность подстраиваться под нужды заказчиков и производить малые партии продукции (47%), открытость к пожеланиям заказчика в отношении характеристик продукции и услуг (45%) и адаптивность к усилению санкций (39%). По мнению 45% представителей крупного бизнеса, в изменившихся экономических условиях новых проблем во взаимодействии с МСП не возникло. Среди тех, кто отметил ухудшения, почти 70% сообщают о неспособности МСП выдерживать условия контрактов — они в одностороннем порядке заявляют о росте цен на продукцию и услуги. Часто заказчики жалуются, что МСП не соблюдают график поставок (44%), не могут увеличить объемы производства (28%), не выдерживают стабильное качество (25%).

Малые же компании отмечают рост спроса на их продукцию и услуги со стороны крупных (46%) и готовность заказчиков идти навстречу (43%). Хотя половина МСП не заметили изменений во взаимодействии с крупными заказчиками, оставшиеся жаловались на срывы сроков оплаты (79%), отсрочки платежей или волокиту (43%), а также на расторжения соглашений о поставках (29%).

Диана Галиева