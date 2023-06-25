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Финалы турниров ATP и WTA

Турнир ATP категории 500 в Галле (Германия). Призовой фонд — €2,2 млн

Александр Бублик (Казахстан)—Андрей Рублев (Россия, 3) 6:3, 3:6, 6:3.

Турнир ATP категории 500 в Лондоне. Призовой фонд — €2,2 млн

Карлос Алькарас (Испания, 1)—Алекс Де Минор (Австралия, 7) 6:4, 6:4.

Турнир WTA категории 500 в Берлине. Призовой фонд — $780 тыс.

Петра Квитова (Чехия, 7)—Донна Векич (Хорватия) 6:2, 7:6 (8:6).

Турнир WTA категории 250 в Бирмингеме (Великобритания). Призовой фонд — $260 тыс.

Елена Остапенко (Латвия, 2)—Барбора Крейчикова (Чехия, 1) 7:6 (10:8), 6:4.

  • Газета «Коммерсантъ» №112/П от 26.06.2023, стр. 12

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