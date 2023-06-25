На Фестивальной улице на севере Москвы взорвался автомобиль, машина перевернулась на крышу, на месте работают спасатели, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы. ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы передает, что пострадавших в результате инцидента нет.

МЧС сообщило «РИА Новости», что причиной взрыва, по предварительным данным, стала разгерметизация газового баллона. По информации экстренных служб, в машине находилось три баллона.

Отмечается, что взрывом поврежден стоящий рядом автомобиль.

Эрдни Кагалтынов