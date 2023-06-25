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Коммерсантъ FM
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В Екатеринбурге с отравлением госпитализированы 36 курсантов Уральского юридического института

Городская прокуратура проводит проверку по факту обращения за медпомощью в Екатеринбурге курсантов Уральского юридического института. Они пожаловались на симптомы кишечной инфекции, сообщает прокуратура Свердловской области, не уточнив количества заболевших. В минздраве региона СМИ сообщили, что госпитализированы 36 курсантов.

«36 госпитализированы. Состояние удовлетворительное»,— сказал «Интерфаксу» представитель министерства. «Точное количество курсантов, обратившихся за медицинской помощью, будет установлено в ходе проверки»,— сообщили в прокуратуре.

Ведомство, среди прочего, проверит организацию питания в учебном заведении. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Мария Федотова

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