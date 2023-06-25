Цифровой форум в Перми пройдет без участия секретаря генсовета «Единой России»

Визит в Пермь секретаря генсовета «Единой России», первого заместителя председателя Совета Федерации Андрея Турчака, планировавшийся 7 июля, отменен. Как сообщили «Ъ-Прикамье» в пермском отделении партии, об этом поступило соответствующее письмо из центрального аппарата. «Визит отменен из-за изменившегося графика лидера партии», - пояснили в отделении. Предполагалось, что господин Турчак, возглавляющий совет по развитию цифровой экономики, проведет его пленарное заседание в Перми. Совет должен был пройти в рамках всероссийского форума «Строим цифровой регион», который пройдет 6-7 июля текущего года.