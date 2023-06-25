На трассе М-4 «Дон» образовалась многокилометровая пробка из-за движения колонны ЧВК «Вагнер»

На трассе М-4 «Дон» на границе Ростовской и Воронежской областей из-за движения колонны ЧВК «Вагнер» возникла многокилометровая пробка. Об этом сообщает RT со ссылкой на соцсети, приложив фотографию, на которой в одну сторону дорога стоит в пробке, причем присутствует много грузовых автомобилей, в другую сторону дорога едет свободно.

До этого Telegram-канал ВЧК-ОГПУ сообщал о пробке 20–25 км на трассе «Дон». Он приложил два видео, на одном из которых можно видеть пробку на дороге, на другом — плотное движение на одной стороне дороги, по другой движение шло нормально.

«Два моста уничтожены, переправа только по понтонному мосту. Пробка 20–25 км»,— пишет ВЧК-ОГПУ.

По территории Липецкой области передвигается техника ЧВК «Вагнер», сообщал 24 июня губернатор Игорь Артамонов.

Подразделения ЧВК «Вагнер», остановившиеся накануне в Липецкой области, покинули территорию региона, сообщило сегодня региональное правительство. «Движение по всей М-4 ''Дон''идет в штатном режиме»,— говорится в сообщении.

«Заканчивается движение подразделений ЧВК ''Вагнер'' через территорию Воронежской области. Оно проходит в штатном порядке и без эксцессов. После окончательного разрешения ситуации мы снимем введенные ограничения»,— сообщил сегодня губернатор Воронежской области Александр Гусев.

О развитии ситуации вокруг ЧВК «Вагнер» читайте в подборке «Ъ».

Мария Федотова