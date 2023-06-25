МИД России сообщил о поддержке Пекином усилий Москвы по стабилизации ситуации, в МИД КНР об этом не упоминают

Сегодня, 25 июня, замглавы МИД РФ Андрей Руденко был принят в Пекине министром иностранных дел КНР Цинь Ганом. Также господин Руденко провел плановые консультации с замминистра Ма Чжаосюем. Согласно заявлению МИД РФ по итогам переговоров, Пекин поддержал усилия Москвы по стабилизации ситуации в связи с событиями 24 июня, в сообщениях китайского МИДа по итогам двух встреч об этом не упоминается.

«Китайская сторона выразила поддержку усилиям руководства РФ по стабилизации ситуации в стране в связи с событиями 24 июня и подтвердила заинтересованность в укреплении сплоченности и дальнейшем процветании России»,— сообщает российский МИД.

Господин Цинь обменялся с замглавы МИД РФ мнениями по китайско-российским отношениям и международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес, говорится в сообщении китайского МИДа.

«Стороны также обменялись мнениями по украинскому кризису и другим международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес»,— говорится в сообщении МИД КНР по итогам встречи господина Ма с господином Руденко.

23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударах по позициям его компании и заявил, что его бойцы идут «разбираться» в Москву. ФСБ возбудила уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Ситуация была урегулирована к вечеру 24 июня при посредничестве президента Белоруссии Александра Лукашенко.

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Мария Федотова