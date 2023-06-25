В Петербурге урезали формат последнего дня работы Военно-морского салона

Организаторы Международного военно-морского салона —2023 приняли решение провести последний день его работы в сокращенном формате. В частности, посетить мероприятие в воскресенье, 25 июня, смогут лишь участники, имеющие специальную аккредитацию. Вход для остальных гостей без необходимого пропуска в этот день на МВМС-2023 будет закрыт.

Как сообщается в официальном Тelegram-канале салона, доступ к причалу гавани Усть-Рогатка для осмотра экспозиции кораблей в воскресенье также окажется невозможен. Помимо этого в последний день работы МВМС-2023 отменены полеты пилотажной группы «Стрижи».

XI Международный военно-морской салон проходит с 21 по 25 июня. Впервые площадкой его проведения стали Музей военно-морской славы и конгрессно-выставочный комплекс на территории кластера «Остров фортов» в Кронштадте. До этого МВМС проходил в «Ленэкспо».

Организатором мероприятия выступает Минпромторг РФ. На открытии МВМС-2023 присутствовали замглавы ведомства Виктор Евтухов, главком ВМФ Николай Евменов и руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов», идеолог этого проекта Ксения Шойгу. На закрытии салона в воскресенье, по данным «Ъ», их не будет.

Как проходило открытие XI Международного военно-морского салона в Кронштадте — смотрите в фотогалерее «Ъ».

Наталья Ширнина, Андрей Цедрик, Санкт-Петербург