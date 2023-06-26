Mercedes борется с высоким расходом

Команда «Формулы-1» Mercedes столкнулась с трудностями с продлением контракта с семикратным чемпионом мира Льюисом Хэмилтоном. Действующее соглашение истекает по завершении нынешнего сезона. Ранее сообщалось, что стороны могут объявить о новом контракте уже по ходу намеченного на 9 июля Гран-при Великобритании. Однако, как утверждает издание Daily Mail, руководство команды и гонщик не сходятся в том, что касается финансовых условий продолжения сотрудничества. Причем разрыв в позициях чудовищный, на сотни миллионов фунтов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На данный момент зарплата Льюиса Хэмилтона в Mercedes составляет ?27,5 млн в год. Он хочет увеличить ее минимум на ?15 млн

Фото: Wilfredo Lee / AP На данный момент зарплата Льюиса Хэмилтона в Mercedes составляет ?27,5 млн в год. Он хочет увеличить ее минимум на ?15 млн

Фото: Wilfredo Lee / AP

Будущее семикратного чемпиона мира «Формулы-1» Льюиса Хэмилтона в команде Mercedes снова под вопросом. Контракт британца с «Серебряными стрелами» истекает по завершении текущего сезона, а нового соглашения все нет. Отметим, что еще в январе босс Mercedes Тото Вольф утверждал, что проблем с новым договором не будет, отмечая, что нужно лишь уладить формальности. В середине июня он же сообщал, что все вопросы могут быть улажены в течение нескольких дней, выражая надежду на то, что точка в истории будет поставлена не позднее Гран-при Канады. Канадский этап, однако, уже прошел (18 июня), а контракт не подписан.

Причина проволочек, как утверждает издание Daily Mail со ссылкой на информированные источники, в том, что стороны весьма далеки от согласия по условиям соглашения, включая главный аспект — денежный. На данный момент зарплата Хэмилтона в Mercedes составляет £27,5 млн в год. Плюс ему причитается бонус в размере £15 млн за победу в первенстве. Случиться она может только при фантастических обстоятельствах, учитывая, насколько быстрее всех остальных сейчас лидер Red Bull Макс Ферстаппен (он выиграл шесть из восьми состоявшихся гонок, его отрыв от ближайшего преследователя достиг 69 очков, а идущего четвертым Хэмилтона голландец опережает на 93 балла). Хэмилтон хотел бы избавиться от этой бонусной части и внести ее в гарантированную сумму выплат, доведя их, таким образом, до £42,5 млн, что почти равно зарплате Ферстаппена (£43 млн). Плюс он хотел бы получить контракт сразу на пять лет. То есть гоняться как минимум до 43 лет. Кроме того, Хэмилтон хотел бы стать еще и послом бренда Mercedes на десять лет и получать за это по £20 млн в год. То есть суммарные запросы британца составляют £412,5 млн.

В Mercedes к таким тратам, как утверждают источники Daily Mail, не готовы. Предполагается, что команда не возражает против запросов по годовой зарплате гонщика, но не готова связывать себя обязательствами еще на пять лет, настаивая на подписании годичного контракта с возможностью его продления еще на сезон. Как видно, позиции сторон сильно расходятся, и команда ждет, что Хэмилтон все-таки будет скромнее в запросах. Ранее Тото Вольф давал понять, что в Mercedes уже не готовы платить столько же и дальше. «Моя обязанность действовать в интересах команды, хотя я и желаю лучшего Льюису»,— сказал он.

Трудно сказать, к чему приведут переговоры Хэмилтона и Mercedes, но стоит отметить, что у британца, вероятно, есть и другой вариант продолжения карьеры. В конце мая британские СМИ сообщали, что интерес к британцу проявляет Ferrari и что участие в переговорах принимает лично глава концерна Ferrari (последнему и принадлежит одноименная команда) Джон Элканн. Ни «Скудерия», ни гонщик информацию не подтвердили, но никто от них этого и не ожидал.

Александр Петров