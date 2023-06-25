Умер соавтор Конституции РФ, один из основателей «Яблока» Виктор Шейнис

На 93-м году жизни умер один из основателей партии «Яблоко», соавтор Конституции России Виктор Шейнис, сообщил лидер псковского отделения «Яблока» Лев Шлосберг (внесен в реестр иностранных агентов). Причины и обстоятельства его смерти не уточняются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктор Шейнис

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Виктор Шейнис

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Умер Виктор Леонидович Шейнис, великий гражданин и мыслитель, соавтор свободной главы Конституции России, человек, который придумал партию "Яблоко"»,— сообщил господин Шлосберг в своем Telegram-канале. Дата и место похорон Виктора Шейниса пока не определены.

Господин Шейнис в 1990–1993 годах. участвовал в разработке российской Конституции и избирательного законодательства страны. Также он был депутатом Госдумы России в 1994–1999 годах. В 1993-м Виктор Шейнис участвовал в создании политической партии «Яблоко», до последнего времени был членом федерального политического комитета этой партии.

Александр Кислов