Токсичный доход

Валюты недружественных стран, несмотря на их токсичный статус и ограничения, введенные регулятором, вновь начали приносить банкам доход. Ставки по депозитам в долларах взлетели в отдельных случаях до 5% годовых. Но при этом риски для валютных вкладчиков не уменьшились.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ

Большие запасы

Валютные ограничения, введенные в ответ на санкции Запада в отношении ведущих кредитных учреждений, принесли неудобства не только банкирам, но и их клиентам. В марте Банк России продлил для физлиц до 9 сентября действующие валютные ограничения, в том числе на снятие наличных долларов и евро со счетов и вкладов в банках. Напомним, если гражданин открыл валютный счет или вклад до 9 марта 2022 года, то он мог снять с него не более $10 тыс. или эквивалентную сумму в евро. Остальные деньги выдавались в рублях. Центробанк также рекомендовал банкам «при планировании и заключении сделок учитывать прогнозные оттоки средств по счетам и вкладам физических лиц в иностранной валюте с целью обеспечения и соблюдения прав клиентов—физических лиц на получение наличных долларов США и/или евро в условиях их ограниченного объема в Российской Федерации».

По данным ЦБ, по итогам мая текущего года по сравнению с маем прошлого года сбережения россиян на депозитах в иностранных банках выросли на 131% и достигли 5,8 трлн руб. При этом за 2022-й и первый квартал 2023 года граждане перевели 3,1 трлн руб. с валютных вкладов, открытых на территории РФ, в зарубежные юрисдикции. В первую очередь в Казахстан, Армению, Грузию и Турцию.

Несмотря на мощный отток средств клиентов, у многих банков образовались немалые запасы долларов и евро, которые мертвым грузом лежали в хранилищах. Ведь остатки вкладов в валютах недружественных стран были фактически заморожены. При этом банки несли расходы, продолжая перечислять взносы в систему страхования вкладов и делать отчисления в Фонд обязательного резервирования (ФОР), которые плавно повышались. В особенно сложном положении оказались средние и региональные банки, чей бизнес сосредоточен на кредитовании реального сектора экономики. Не имея возможности (да и желания) активно торговать валютой на бирже, они несли убытки.

В апреле на съезде Ассоциации российских банков (АРБ) прозвучало несколько предложений по решению проблемы. Среди них — исключить замороженные вклады в валюте недружественных стран из расчета ФОР и вывести их из системы страхования. Банкиры задавали вопрос: если американские доллары и евро признаны токсичными, то почему они застрахованы в АСВ?

В начале лета многие предложения потеряли актуальность.

Купля-продажа

Как считает член Совета АРБ, председатель правления Челябинвестбанка Сергей Бурцев, вклады в иностранной валюте уже вряд ли можно считать замороженными: «В результате роста курса иностранных валют к рублю и существенного уменьшения разницы между курсами на бирже и в обменнике население может снять средства в рублях с валютного вклада и приобрести наличную валюту лишь немного дороже биржевого курса. Это равносильно снятию средств с вклада в иностранной валюте за небольшую комиссию (до 1%)».

«Сейчас в кассах хорошо идет купля-продажа наличной иностранной валюты. Благодаря сезону летних отпусков общий объем таких операций вырос»,— отметил первый заместитель председателя правления Прио-Внешторгбанка Михаил Волков.

Начала приносить доход банкам и безналичная валюта. «Ряд компаний выпустил замещающие облигации в долларовом эквиваленте, которые торгуются под 5–7% годовых к погашению. В отдельные периоды появилась возможность проводить операции своп на бирже и зарабатывать в иностранной валюте»,— сообщил господин Бурцев.

В конце весны многие банки снова начали привлекать валютные депозиты. Как считает господин Волков, ряд крупных игроков делает это ради более качественного управления открытой валютной позицией.

С 22 мая повысил ставки по вкладу в долларах и евро Россельхозбанк. Предложил вкладчикам валютную альтернативу и Московский кредитный банк. Совкомбанк возобновил открытие валютных вкладов под 3% годовых. А ВТБ и Камкомбанк включили «долларовый пылесос», предложив клиентам вклады в американской валюте под 5% годовых. На щедрые условия могут рассчитывать те, кто вносит на депозит наличные доллары.

Правда, никто открыто не говорит, на каких условиях вкладчик сможет забрать средства. По мнению Сергея Бурцева, такая неопределенность создает для физлиц дополнительные риски: «К примеру, сегодня гражданин разместил наличные доллары или доллары после конвертации рублей под 3% годовых, но при закрытии валютного вклада в банке ему могут сказать, что обратная конвертация в рубли будет проходить по биржевому курсу минус 4%. Таким образом, валютный вкладчик вместо прибыли получит убыток. Правила открытия и закрытия срочных вкладов должны быть более четкими».

ЦБ знает об этой проблеме и недавно разослал банкам письмо с рекомендацией доводить данную информацию до вкладчика и владельцев счетов. Но услышали сигнал не все.

Что думают банкиры

Сергей Бурцев полагает, что в нынешних условиях логично повысить порог страхования рублевых вкладов и счетов в ССВ до 3 млн руб., а лимит для валютных вкладов оставить на прежнем уровне: 1,4 млн руб. в эквиваленте.

Михаил Волков также поддержал идею повышения страхового лимита для рублевых вкладов до 3 млн руб., но с одной оговоркой: изменения не должны привести к повышению страховых взносов в АСВ.

Такое решение, по мнению банкиров, принесет пользу и банкам, и бизнесу, и гражданам. Во-первых, валюта полностью из оборота банков не исчезнет, она останется для проведения импортно-экспортных операций, при этом продолжится курс на девалютизацию российской экономики. Во-вторых, последствия для устойчивости ССВ легко просчитать технически. «В финансовой отчетности, которую банки формируют для ЦБ, есть градация сумм: … 300 тыс., 700 тыс., 1 млн, 1,4 млн и 3 млн… И регулятор без проблем может подсчитать последствия такого решения,— пояснил Сергей Бурцев.— Судите сами: сейчас объем застрахованных вкладов в ССВ составляет около 62% (до 1,4 млн руб. страхуется 100% депозита). Если увеличить сумму гарантийных выплат по рублевым вкладам с 1,4 млн до 3 млн руб., то доля застрахованных вкладов, скорее всего, вырастет только на 5 процентных пунктов: с 62% до 67%. А это соизмеримо с полугодовой инфляцией».

Сергей Артемов