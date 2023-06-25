Крымский парламент готовит два запроса в Конституционный суд о передаче полуострова УССР

Рабочая группа при крымском парламенте готовит два запроса в Конституционный суд, связанных с передачей в 1954 году полуострова УССР, сообщил член заксобрания Сергей Трофимов. Первый запрос связан с легитимностью такого решения, второй касается толкования положений Конституции.

«Сейчас рабочая группа готовит два запроса в Конституционный суд. Первый: о соответствии Конституции РФ Закона СССР от 26 апреля 1954 года "О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав Украинской ССР". Второй: об официальном толковании положений Конституции РФ»,— сказал господин Трофимов «РИА Новости». Рабочая группа намерена завершить работу по этому вопросу в конце июля или начале августа.

Государственный совет Крыма в середине мая решил обратиться в суд с запросом об отмене указа 1954 года о передаче полуострова Украине. Глава крымского парламента считает, что процесс передачи не был правильно юридически оформлен. Поэтому, по его мнению, граница РСФСР не менялась в 1954 году, а значит, не менялась и в 2014 году.

Леонид Уварчев