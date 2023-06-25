Около 70 тыс. выпускников приняли участие в празднике «Алые паруса» в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге прошел праздник выпускников школ «Алые паруса». В нем приняли участие около 60 тыс. человек из Санкт-Петербурга и около 10 тыс. из других регионов, сообщила администрация города.

На концерте во время празднования выступили такие артисты, как Shaman, «Чайф», Тося Чайкина, The Hatters, Gayazovs Brothers, LYRIQ. Мероприятие завершилось шествием по Неве брига «Россия» под алыми парусами.

На празднование были приглашены 430 выпускников из Донецкой народной республики. В Смольном им вручили аттестаты о среднем общем образовании.

Впервые праздник «Алые паруса» прошел в 1968 году. Традиция празднования прервалась в 1979 году и возобновилась спустя 25 лет. В 2022 году мероприятие посетили около 65 тыс. выпускников.

Леонид Уварчев