МИД России: тема мирных переговоров с Японией закрыта

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что тема обсуждения мирного договора с Японией для России закрыта. Об этом она сказала на еженедельном брифинге.

«Что касается темы мирного договора, то, как вы знаете, для нас она закрыта»,— сказала Мария Захарова (цитата по «РИА Новости»).

Отношения России и Японии испортились, когда Япония поддержала антироссийские санкции. В марте 2022 года Россия отказалась от переговоров о мирном договоре и статусе Южных Курил. 7 февраля Фумио Кисида назвал отсутствие мирного договора с Россией прискорбным. 9 февраля он говорил, что Япония по-прежнему хочет подписать мирный договор.

Олеся Павленко