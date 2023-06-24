Бизнес известного пермского экс-депутата перешел к сыну

На долю недавно скончавшегося экс-депутата краевого заксобрания Давида Болквадзе в компании «Дар» с 21 июня назначен доверительный управляющий с долей, переходящей в порядке наследования. Как сообщается в сервисе «СПАРК-Интерфакс», им стал сын бывшего политика Арсен Болквадзе – депутат Пермской думы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

ООО «Дар», созданное в 1997 году, занимается строительством жилых и нежилых зданий. Давид Болквадзе являлся президентом организации, а также владельцем 80% долей в компании. Еще по 10% долей принадлежат Нодару (брат?) и сыну Руслану Болквадзе.

Пермский политик и строитель Давид Болквадзе скончался на семидесятом году жизни 10 мая 2023 года. Политическую карьеру господин Болквадзе начал в 1996 году, став депутатом Пермской городской думы второго созыва. В 1997 году Давид Болквадзе выиграл выборы в заксобрание по избирательному округу №1, спустя четыре года он вновь был избран депутатом. Господин Болквадзе входил в состав комитета по бюджету и внебюджетным фондам и был членом фракции «Единая Россия». В Перми Давиду Болквадзе принадлежал гостиничный комплекс «Солнечная Аджария». Также господин Болквадзе являлся учредителем ООО «УК «Прогресс» (управление эксплуатацией жилфонда), ООО «Мираж-1» (деятельность стоянок), ООО «Давид» (розничная торговля алкогольными напитками) и АО «Закамский завод ЖБК».