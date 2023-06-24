В Республике Алтай и Красноярске не будут отменять массовые мероприятия

Власти Республики Алтай не будут отменять мероприятия, посвященные дню молодежи, сообщил пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов. «Вечерняя молодежная программа, запланированная на 19:00 в городском парке культуры и отдыха Горно-Алтайска у кинотеатра «Голубой Алтай», состоится»,– сказал он.

Господин Максимов также отметил, что охрана общественного порядка и необходимые меры для обеспечения безопасности будут приняты как и на всех массовых мероприятиях.

Также массовые мероприятия не будут отменены в Красноярске, сообщил мэр Владислав Логинов. «Наверняка, сегодня у многих красноярцев в голове одна мысль - хорошо, что мы далеко от эпицентра событий. Но это нисколько не снижает уровня нашей ответственности, важности нашей консолидации. Мы не будем отменять уже запланированных мероприятий, долгожданных выпускных и праздника в честь нашей молодежи. Давайте все вместе на агрессию ответим нашим максимальным объединением и патриотическим настроем»,– сказал мэр. Он также отметил, что .завтра на Центральной набережной состоится большой патриотический фестиваль.

В Томске власти города сообщили, что «празднование дня молодежи сворачивается». «В Томске отменены массовые мероприятия. Это сделано, чтобы обеспечить безопасность горожан. Проведение массовых мероприятий на какое-то время приостановлено. Все службы города работают и будут работать в полном объеме», - прокомментировал и.о. мэра Михаил Ратнер.

В ряде регионов власти сегодня сообщили об усилении мер безопасности и отмене массовых мероприятий. Вечером 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в ударах по позициям своих бойцов и заявил, что идет «разбираться». К утру 24 июня он заявил о взятии под контроль военных объектов Ростова. Сложить оружие в ответ на обращение Владимира Путина он отказался. В Москве, Воронежской и Московской областях введен режим контртеррористической операции.

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Анна Егорова