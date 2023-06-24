Глава Чувашии собирал силовиков из-за военного мятежа в стране

Глава Чувашии Олег Николаев провел оперативный штаб с участие всех силовых служб в регионе «с учетом последних событий, связанных с военным мятежом».

«Все меры общественной безопасности в Чувашии усилены, она остается в зоне постоянного контроля»,— сообщил господин Николаев. «Оперативный штаб работает в постоянном режиме»,— отметил он.

Олег Николаев добавил, что власти республики пока не отменяют массовые мероприятия поскольку «регион не находится в зоне объявленной контртеррористической операции», но сказал, что решения об этом могут быть приняты «в случае необходимости».

Ранее господин Николаев заявил, что «всецело разделяет позицию» президента РФ Владимира Путина в связи с военным мятежом.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"