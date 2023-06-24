Глава Чувашии выразил поддержку президенту Путину

Глава Чувашии Олег Николаев заявил, что «всецело разделяет позицию» президента РФ Владимира Путина в связи с военным мятежом на юге страны.

«Всецело разделяю позицию президента нашей страны – Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации»,— написал господин Николаев в своем Telegram.

«В условиях фактически объявленной и ведущейся против нас войны только объединение, единение и единство сможет дать жесточайший отпор врагу, остановить его и уничтожить!»-- написал глава региона

«Чувашия, весь народ республики, с нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Победим!»,— заключил он.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"