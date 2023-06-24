Ракетный центр в Челябинской области попал под санкции Евросоюза

АО «Государственный ракетный центр имени академика В. П. Макеева» (входит в госкорпорацию «Роскосмос»), расположенное в Миассе Челябинской области, включен в санкционный список Евросоюза в рамках 11 пакета. Документ, опубликованный в официальном журнале ЕС, вступил в силу.

Ранее ГРЦ Макева попал под санкции США, Великобритании и Японии.

Всего новый санкционный список ЕС вошли 33 организации и 71 физическое лицо. Среди них губернаторы Воронежской и Магаданской областей, Ставропольского, Краснодарского и камчатского краев, а также Республики Адыгея. Под ограничения попали Международный расчетный банк и банк «Центр международных расчетов», «Вагнер-Центр», группа компаний по кибербезопасности Positive Technologies, телеканал «Звезда», завод им. Свердлова и другие.

В рамках 11-го пакета ЕС запретил прокачку российской нефти по северной ветке трубопробопровода «Дружба». Также запрещен транзит через территорию РФ товаров и технологий, которые могут способствовать развитию ее военно-технологического или силового сектора, и продажа России интеллектуальных прав и доступа на подобные товары и технологии.

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