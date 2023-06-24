Топ-менеджер «Сибера» готовится в Сибирь

Как стало известно “Ъ”, по обвинению в особо крупном мошенничестве арестован Сергей Куриляк — в недавнем прошлом заместитель гендиректора холдинга «Сибер», осуществляющего ведомственную охрану всех предприятий ГК «Ростех». Бизнесмен, по версии следствия, похитил всего 10 млн руб. при производстве униформы для охранников, однако в последнее время зачастил с поездками в «недружественные» страны и даже оформлял визу в Великобританию, поэтому оставлять его на свободе суд посчитал нецелесообразным.

По данным близкого к расследованию источника “Ъ”, следственное управление СКР по Центральному административному округу Москвы заинтересовалось поставками спецодежды для охранников АО «Сибер» — холдинга при госкорпорации «Ростех», предоставляющего услуги комплексной безопасности входящим в ГК предприятиям. Проверив, очевидно по заявлению из самой госкорпорации, финансовую часть заключенных договоров, следователи предположили, что стоимость крупной партии униформы, сшитой на частной фабрике в Рязани и поставленной в «Сибер» в первые месяцы текущего года, была завышена на 10 млн руб. При этом дополнительную «прибыль», по данным следствия, получил не рязанский поставщик, а московский заказчик — заместитель гендиректора охранного холдинга по корпоративно-правовому обеспечению и закупочной деятельности Сергей Куриляк. Таким образом, руководители первого стали свидетелями, а второй — обвиняемым по возбужденному СУ СКР уголовному делу об особо крупном хищении средств ГК (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

На заседании Замоскворецкого райсуда Москвы представитель СКР привел стандартный набор аргументов в пользу ареста господина Куриляка. По его версии, оставаясь на свободе, обвиняемый в тяжком преступлении бизнесмен мог бы связаться и согласовать свои позиции с другими членами группы расхитителей, которые пока не пойманы; оказать давление на свидетелей, давших показания против него, или даже продолжить хищение средств предприятия. Защита, в свою очередь, просила оставить клиента хотя бы под домашним арестом, утверждая, что 50-летний господин Куриляк, хотя и находится сейчас «в отпуске», постоянно живет в своей московской квартире и никуда не убежит от троих своих детей.

Слова адвоката, возможно, и впечатлили бы судью Юрия Рахматова, однако последний аргумент автора ходатайства об аресте просто не оставил ему выбора. Как пояснил суду следователь СУ СКР, сотрудники ФСБ установили, что в последние месяцы тогда еще заместитель руководителя охранного холдинга Куриляк зачастил с поездками в «недружественные» для России страны и был задержан в процессе оформления очередной туристической визы в Великобританию. В итоге несостоявшийся турист был отправлен в СИЗО на два месяца. Принятое решение, как и предъявленное ему обвинение, господин Куриляк уже обжаловал в Мосгорсуде, но дата заседания в апелляции пока не назначена.

Формирование группы компаний «Сибер» началось в апреле 2010 года после подписания Владимиром Путиным, в то время главой правительства РФ, постановления, разрешающего «Ростеху» создать собственную ведомственную охрану. Сейчас холдинг, в котором числится около 20 тыс. сотрудников, представляет собой группу предприятий, предоставляющую услуги так называемой комплексной безопасности. В нее входят подразделения личной охраны, сопровождения грузов, пожарной безопасности, инжиниринговый центр и даже аттестационный центр, специализирующийся на проведении экспертиз о готовности организаций к получению лицензий ФСБ на проведения работ, мероприятий и услуг, связанных с защитой гостайны. «Сибер» охраняет едва ли не все входящие в «Ростех» предприятия. Его клиентами являются, например, акционерные общества «Вертолеты России», «Уралвагонзавод», концерн «Калашников», Объединенные двигателестроительная и Объединенная приборостроительная корпорации.

Бессменным гендиректором холдинга с 2010 года является Владимир Капыш. Сергей Куриляк до недавнего времени замещал его в АО «Сибер», а также на посту председателя Комитета по комплексному обеспечению безопасности на отечественных промышленных предприятиях. Кроме того, господин Куриляк непосредственно руководил одной из входящих в «Сибер» охранных структур — российско-китайским совместным предприятием ООО «Хао Гард».

Между тем на заседание райсуда бизнесмен попал уже в статусе «нетрудоустроенного». «В АО "Сибер" нет такого сотрудника, поэтому дать комментарий по вашему запросу компания не может»,— сообщила “Ъ” официальный представитель охранного холдинга Анна Белоусова. Когда и при каких обстоятельствах «Сибер» расстался с заместителем гендиректора госпожа Белоусова пояснить не захотела. Воздержались от комментариев и защитники обвиняемого.

Сергей Машкин