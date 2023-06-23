ФАС рассматривает ходатайство о покупке оператора Gallery группой Russ Outdoor

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получила и рассматривает ходатайство группы Russ Outdoor о покупке оператора наружной рекламы Gallery, сообщил «Ъ» представитель службы. В Russ Outdoor отказались от комментариев.

О том, что группа собирается покупать своего ближайшего конкурента Gallery, в январе 2022 года сообщал РБК.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Гэллэри Сервис» на 100% принадлежит бизнесмену Ивану Таврину через холдинг «Медиа 1». Выручка ООО по итогам 2022 года составила 4,3 млрд руб., чистая прибыль — 1,7 млрд руб. Годом ранее выручка компании была на уровне 4,4 млрд руб. при чистой прибыли 464 млн руб. Выручка ООО «Рус Аутдор» в 2022 году составила 14 млрд руб., чистая прибыль — 820 млн руб. В 2021-м эти показатели составляли 11 млрд руб. и 1,3 млрд руб. соответственно.

После завершения сделки по покупке Gallery Russ Outdoor займет примерно 41% российского Out-of-Home рынка, утверждает директор общероссийского сервиса бронирования наружной рекламы all-billboards Андрей Байдужий: «Russ Outdoor занимает долю в 30%, Gallery — 8%, московское метро — 2%, "Проспект" (рекламный оператор метро Санкт-Петербурга) —1%».

Однако, добавляет он, в Москве оператор за исключением медиафасадов будет контролировать практически 100% рынка.

«На сетевом формате в целом по стране — более 50%, в цифровой рекламе — более 70%»,— отмечает господин Байдужий.

Он напомнил, что Russ Outdoor недавно завершил сделку по приобретению рекламного оператора метрополитена Санкт-Петербурга «Метроном», инвестирует в цифровизацию рекламы в столичном метро, а также приобрела права на продажу рекламы в аэропортах Внуково и Сочи. Все это позволило ей контролировать 90% рынка рекламы на транспорте, резюмирует эксперт.

«После разворачивания продаж на этих носителях в течение 2023 года Russ Outdoor вполне способен занять 50–55% всего рынка Out-of-Home рекламы России. С учетом поглощений и двузначного роста рынка в 2023 году оборот ГК уверенно превысит 30 млрд руб. (в 2022-м он был равен 19,1 млрд. руб.)»,— считает господин Байдужий.

Юлия Юрасова